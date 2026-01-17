即時支援 聖約翰校友總會寒冬送暖境外生

聖約翰科技大學向校友總會發動「寒冬送暖」外套募集行動，短短兩天內即募得20.8萬元，順利購置一批全新保暖外套。（圖：聖約翰科技大學提供）

近期冷氣團襲台，聖約翰科技大學緊急向校友總會發起「寒冬送暖」外套募集行動，號召校友捐款捐物，關懷校內境外學生。短短兩天內便籌得廿‧八萬元，用於購買全新保暖外套，並迅速發放給在校的二八七位印尼與越南籍境外學生，協助他們應對入冬以來最嚴峻的低溫挑戰。

校長唐彥博表示，校內境外學生多數來自熱帶國家，對台灣濕冷的冬季氣候尚未適應。隨著冷氣團來襲，他們的禦寒需求迫切增加。因此，學校向校友總會啟動外套募集行動，呼籲捐贈能抵禦寒風的外套、公司制服外套，以及棉被、毛毯等保暖物資，獲得校友們熱烈響應和即時支援。

此次活動不僅透過捐款購置全新外套，還有多位校友親自送暖。前任副理事長游森林得知消息後，第一時間駕車將一批乾淨衣物送至校園；傅美蘭夫婦則親自運送棉被與衣物到校；其他校友亦透過送達或郵寄方式捐贈保暖物資，展現了真摯的校友情與行動力。

外套陸續發放，多位印尼學生收到外套後，特別以手寫便條表達感謝。一名學生寫道：「謝謝你們的關心，我們真的非常感激，也滿心感動。」另一名學生則表示：「這件外套非常合適，正是寒冷天氣裡我最需要的，真的讓我挺過了這個冬天。」字句樸實真心，道出異地求學中獲得關懷的溫暖情感。

校友總會理事長陳詩銘提到，新埔的冬季格外寒冷，但靠著強大的校友支持，即時為境外學生提供實質援助。不僅讓每位遠渡重洋來到聖約翰求學的學弟妹都能穿上保暖外套御寒，也讓他們感受到母校大團體的深切關愛。

秘書長李宇宸則進一步說明，秘書處已妥善規劃，除滿足二百八十七名境外學生的外套需求外，其餘捐款與資源將用於購置睡袋，持續為學生提供禦寒物資，確保所有捐助資源被合理運用並發揮最大效益。

氣溫雖低，學長姐的愛心捐贈為聖約翰學弟妹帶來溫暖。唐彥博校長指出，冷氣團來襲，境外生面臨入冬以來最低溫，感謝校友總會陳詩銘理事長、李宇宸祕書長及學長姐們即時捐助保暖外套，讓學生在異地感受到母校關懷。強調，「寒冬送暖」不僅回應學生需求，更展現母校與校友的緊密連結，讓寒冬中的校園充滿暖意。