即時求職體驗 台灣就業通推出LINE官方帳號

▲勞動部為提供求職者更快速便利的互動體驗，打造的台灣就業通網站推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖／勞動部提供）

[NOWnews今日新聞] 勞動部為提供求職者更快速便利的互動體驗，打造的台灣就業通網站推出全新LINE「就業通小幫手」服務。這項服務整合台灣就業通網站與LINE官方帳號，讓用戶能直接透過LINE查詢職缺、接收個人化推薦與即時通知，開啟全新便利的智慧求職體驗，讓求職過程更簡單、更直覺，更貼近自己的生活節奏。



隨著數位管道多元化，現代求職者越來越講求效率與便利，為此，台灣就業通將網站功能延伸至民眾日常使用的通訊軟體中，結合LINE的平台打造即時互動的求職管道，延續完整的求職旅程。也期望求職者能夠對個別化數位服務有感，增加網站回訪的次數，實現跨平臺的即時互動，讓找工作變得更輕鬆、更順暢。



求職者只要加入台灣就業通LINE 官方帳號，並綁定就業通會員，就不需要特地打開網站，也能即時使用手機通訊軟體掌握適合的職缺，還可以享有多種個人化的資訊發送功能。



其中，「最新徵才活動快訊」可即時推播最新徵才活動資訊，協助求職會員掌握各地區的就業活動動態。



「職缺媒合推薦」則針對已完成身分綁定且開啟履歷的會員，更精準的推薦職缺；此外，「履歷表已被讀取通知」與「面試通知提醒」功能，能自動整合企業瀏覽求職者履歷紀錄、面試邀約等重要訊息，協助求職會員管理求職資訊、避免錯過任何關鍵機會。透過上述功能，求職者無論在通勤、午休或下班時間，都能即時接收與自身條件相符的工作推薦與職場資訊，並可直接點擊連結前往網站瀏覽詳細內容。

透過LINE就業通小幫手，求職不再只是「上網找工作」，而是像日常拿起手機訂餐、訂飲料一樣方便。想趕快體驗加入台灣就業通LINE官方帳號好友嗎？只需要搜尋「@taiwanjobs」或官方帳號「台灣就業通」，也可以掃描下方圖片QRCODE，即可輕鬆加入好友。

