即時生態系啟動「即時共創聯盟」 跨界領袖共議 API 時代模組化經濟新模式

隨著 API（應用程式介面）與 SaaS 技術成為企業數位轉型的核心動力，由「即時生態系（Nowecosystem）」主辦的「API 時代 × 即時整合」跨界座談於近日圓滿落幕 。會中正式宣布啟動「即時共創聯盟（Now Co-Creation Alliance）」，並邀請來自科技、數位轉型與產業投資領域的領袖，共同推動以 API 整合為核心的虛實整合未來經濟模型 。

模組化經濟體 ，高 IRR 與低資本彈性的全球擴張策略

AMD 台灣區財務長許禮磬於會中指出，即時生態系的架構充分展現了 API 與 SaaS 的綜效潛力，其本質是一套完整的「模組化經濟體」 。他進一步分析，從 Nowbox 即時電商、Nowstorage 智慧倉儲到 Nowsim 數位通訊服務，每個節點均具備高 IRR（內部報酬率）潛力與低資本彈性 。這種高度模組化的特性，不僅能降低企業導入門檻，更有助於在全球市場進行快速複製與規模化拓展 。

API-Ready 技術串聯， 打造 B2B 與 B2C 即時互聯模式

智雲科技股份有限公司總經理徐涍挺分享，Nowecosystem 已具備完善的 API-ready 整合條件，能與智雲的數位協作平台快速打通。雙方規劃透過技術串聯與會員帳號整合，在 Nowverse App 上實現線上會員互動與即時通知服務，建立橫跨 B2B、B2C 與創作者生態的即時互聯模式，將分散的數位服務轉化為統一的高效入口 。

數位分身與智慧場域， AI 技術驅動實體服務落地

在智慧應用層面，綠橋科技股份有限公司董事長王大全表示，將導入 AI 監控、物聯網整合及「數位分身（Digital Twin）」技術，協助 Nowecosystem 打造以人為本的即時智慧場域 。綠橋科技並宣布將在首波「NowIP 即時文創」與「Narval 智能家居」項目中提供關鍵技術支援，讓數位服務能與實體場域精準對接，實現場域管理的即時化與透明化 。

聯盟首波：以高頻場景試點，建立共創合作機制

主辦單位「即時生態系（Nowecosystem）」表示，「即時共創聯盟」首波將以民生與商務高頻場景為試點，建立共同的 API 串接規範與合作流程，降低夥伴導入門檻並加速落地驗證。

「場景串聯、技術共建、跨境試點」三大方向將會是後續推進重中之中，於場景面，優先串聯餐飲、物流、電商與內容創作等應用；而技術面，則會結合 AI、IoT、eSIM 與數位金流等能力，提升即時互聯與可擴充性；最後在市場面，將以試點合作方式，優先評估日本、馬來西亞及東南亞市場的落地機會，並與當地夥伴共同探索跨境合作模式。如此，象徵即時生態系從平台營運走向生態共創的新階段，未來將持續以開放式 API 與模組化合作機制，協助企業加速數位轉型，打造更具彈性與延展性的即時服務經濟。

