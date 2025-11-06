即時生態系打造「NowIP即時文創」平台攜手1982小時候 共創文創新生態

（記者張芸瑄／綜合報導）在文創、社群、科技加速融合的時代，Nowecosystem 宣布正式推出「NowIP即時文創」專案平台，並與台灣知名創作品牌 1982小時候 展開策略聯盟，雙方將共同整合創作者孵化、IP 授權、內容變現、社群互動與電商服務，致力打造一條從「創作 → 授權 → 上架 → 分潤」的完整文創生態鏈。

圖／1982小時候 提供

1982小時候 以「重溫童年記憶、轉化在地文化」為品牌核心，透過復古玩具、在地吉祥物、創作者IP合作等方式，將台灣在地元素注入設計與實體商品。

Nowecosystem 則擁有包括 Nowverse、Nowbox、Nowpoints等多模組服務，具備從會員／社群工具、電商平台、點數機制、AI 助理技術到實體倉儲／物流／裝置整合的完整架構。

圖／1982小時候 提供

在此次聯盟中，雙方將攜手推動以下關鍵項目：

創作者平台孵化： 創作者可透過 NowIP 平台進入 1982小時候 支持體系，搭建個人品牌頁／社群入口，並享有 IP 授權機會、實體開發支援。

IP 授權與電商變現： 1982小時候 所有合作創作者 IP 與設計將透過 Nowbox上架販售，結合社群導購、直播團購、點數兌換機制，實現「創作即商機」。

會員與點數生態互通： 使用 Nowpoints 點數機制，透過「粉絲互動／分享／購買」可累積點數，並在平台內兌換創作者商品、限定體驗。

文創＋科技＋場域交互： 雙方將規劃線上社群活動與線下實體展覽、市集、快閃，利用 Aisland（萌寵／社群模組）、Narval（智能裝置整合）等工具生成互動體驗，讓文創內容走進日常生活。

圖／1982小時候 提供

Nowecosystem 執行長 表示：「推出 NowIP 即時文創，不只是為了開拓新市場，更希望為創作者與品牌打造一個可永續、生態化的經營場域。與 1982小時候 的合作，是將文化、創意與科技結合的典範。」

1982小時候 創辦人「大D」亦指出：「過去我們在協助創作者從創意走向實體商品的過程中，常遇到渠道、資源、變現瓶頸。透過 Nowecosystem 的模組化工具與社群系統，我們希望開創一條更友好、更具策略的文創經營道路。」

此次聯盟標誌著文創經濟與數位生態系整合的新里程，雙方將陸續推出系列創作者招募、IP授權專案、商品上架活動與市場推廣，敬請業界與創作者齊關注。

