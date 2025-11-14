即時監控蒸煮入法12/6前上路 中市府：研擬禁廚餘養豬配套

台中市政府表示，禁止廚餘養豬是未來趨勢，市府將研擬配套措施。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕非洲豬瘟衍生的廚餘問題延燒多日，台中市長盧秀燕近日稱台中市將全面禁止廚餘養豬，但中央災害應變中心今(14日)表示，因應環境部已恢復讓廚餘養豬戶運豬車協助清運廚餘到堆肥場或焚化爐，已規定18日前所有廚餘養豬廚餘車都須加裝GPS，12月6日前就會將即時監控廚餘蒸煮入法，違者最重可廢止再利用許可證照。

台中市政府今日表示，禁止廚餘養豬是未來趨勢，市府正積極與豬農和相關產業討論，未來會配合中央政策研擬配套措施。環保局指出，現階段中央仍禁止使用廚餘餵養豬隻，為確保廚餘處理安全與循環再利用，市府除從源頭加強宣導惜食減量，減少廚餘產生，現階段也利用焚化發電，降低疫情風險，並持續推動多元去化管道，讓廚餘轉化為有機資源。

廣告 廣告

農業局則說，目前中央尚未開放廚餘養豬，將配合中央及環保局到現場查核宣導，未來將依市府決策配合輔導養豬農戶依規定餵飼。

【看原文連結】

更多自由時報報導

骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了

宜蘭度假行館閘門造價2千萬！ 業者大方透露防水「超強部署」

女1810萬訂橋頭預售屋！京城建設因「台積電」反悔轉賣4452萬下場慘了

宜蘭超狂防水行館爆違建！縣府：列管排拆 持續複查

