【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

廿二日是黃百韜將軍徐蚌會戰（中共稱淮海戰役）殉國紀念日，賴清德總統在臉書追思黃百韜，稱許其「展現軍人風範」、「留給台灣最深刻的提醒」。

賴總統說：「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，並強調「現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價」，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士致上最高的敬意。

身為中華民國總統，紀念入祀於忠烈祠的烈士，本是理所當然。但賴總統在紀念黃百韜之前，需要先釐清三件事：是否承認台灣光復、是否承認法制上中華民國分為「自由地區」與「大陸地區」、是否承認蔣介石反共保台統治的正當性？

首先，若不承認台灣光復，把中華民國當作流亡政府、外來政權，或只是二戰後蔣介石代表同盟國「接收」；中華民國若無統治台灣的正當性，則黃百韜在國共戰爭中殉國，與台灣何干？

何況，徐蚌會戰發生於民國卅七年，比台灣光復還晚幾年；若不承認台灣光復，或是只承認從1949起算的「中華民國台灣」，則黃百韜殉國與台灣何干？再者，若法制上中華民國並非「一國兩區」，則黃百韜在大陸殉國，又與台灣何干？

還有，若蔣介石的反共保台是「不義統治」，是「壓迫台灣人民的劊子手」，欲鋪天蓋地「去蔣」除之後快；那麼黃百韜黃百韜的上級長官是蔣介石，黃百韜是因執行蔣介石對共黨進行戡亂戰爭的命令而殉國，台灣人需要紀念他嗎？

說穿了，對當權者而言，從白色恐怖受難者到黃百韜，不過是一席吃到飽的「烈士」自助餐。想凸顯國民黨蔣家威權統治「壓迫民主傷害人權」時，共黨分子就搖身一變成為「民主英烈」；要高舉反共大旗時，身為蔣介石子弟兵的黃百韜就成為「看板烈士」。

賴總統表示記取黃百韜的精神，更要「反對推進統一」；哪裡在乎黃百韜為了「戡亂」戰爭賣命於沙場，其實正是為了「中國統一」、統一於中華民國？自助餐式的左右逢源，不只是對歷史的劈腿、更羞辱了烈士。

在台灣特殊的政治環境下，歷史的謬錯與弔詭卻已成常態。曾投身對日抗戰的黃百韜與立場迥異的故總統李登輝，竟同時埋葬於五指山軍人公墓；若黃將軍還在人世，他是否會覺得一切精神錯亂得不知所云？

