【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

在台北市率先宣布推動學校午餐免費後，台中市長盧秀燕隨即對外宣布跟進，引發外界關注兩大直轄市政策節奏的連動。若僅以「跟進」或「競逐」視之，恐流於簡化；從地方治理與施政定位來看，盧秀燕選擇在此刻拍板，仍有其結構性的考量。

首先，時機點高度敏感，直指2026布局。距離2026地方大選雖仍有一段時間，但實際上，主要政治人物早已進入「前哨戰期」。對盧秀燕而言，無論是為國民黨穩住台中基本盤，或為自身政治高度預作鋪陳，都需要持續創造「可被記憶的政績」。學校午餐免費具備高度可見性與可感知性，受惠族群明確、政策效果立即，正是選戰中最具穿透力的政策工具之一。

其次，精準鎖定「家長」與「中間選民」族群。學校午餐免費實際上減輕的是家長的經濟與心理負擔。尤其在物價高漲、家庭支出壓力未解的情況下，這類「日常型補貼」極易轉化為政治好感。對盧秀燕而言，更是鞏固過去被視為其強項的「媽媽市長」形象。

第三，政策議題的「去爭議化」操作，相較捷運建設、重大開發案或財劃法、能源議題，學校午餐免費幾乎沒有明顯反對者，地方議會即便有少數質疑，也多集中在財源與永續性，而非價值本身。這讓盧秀燕能在低風險情況下，成功設定議題主導權，轉移外界對其他棘手市政或政治爭議的關注焦點。

第四，對中央政策的「溫和對照」，例如中央TPASS補助恐斷鏈，百萬通勤族哭荷包失血，地方首長若能提出具體、差異化且「更貼近生活」的福利措施，容易形成「地方更有感」的比較效果。盧秀燕選擇從學校午餐切入，既不正面衝撞中央，又能凸顯地方治理的主動性與效率，這是一種相對聰明的政治對位。

再者，台中有其必須回應的城市比較壓力。台北與台中長期被視為治理表現與政策能量經常被對照的兩個城市，當類似政策在台北被提出後，台中若遲遲未回應，勢必引發「是否落後」「是否缺乏企圖」的輿論討論。盧秀燕此刻宣布，某種程度上是為了清楚表明，台中在教育照顧與兒少政策上，不僅沒有缺席，也有能力同步推進。

然而，這項政策並非沒有隱憂，盧秀燕兩次強調「台中財政很辛苦！」一旦財源說明不清，或品質出現差異，原本加分的福利政策，也可能反轉為政治包袱。更重要的是，當福利政策被高度政治化，市府是否仍能在教育品質與食安把關上維持專業，將決定這項政策能否真正成為長期資產，就是市府重要課題。

總體而言，盧秀燕此刻宣布學校午餐免費，並非單點政策，而是一場結合選戰節奏、形象經營與議題設定的政治行動。它反映的不只是對孩子的照顧承諾，更是對未來政治戰局的提前卡位。接下來的關鍵，不在於政策是否討喜，而在於能否經得起時間與財政現實的雙重考驗。

