【即時短評】高虹安復職定錨竹市戰局 綠攻防須轉彎

新竹市長高虹安。資料照片。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安國會助理費貪汙案二審雖作出有罪判決，但高院變更北檢起訴條例，依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金，高虹安依法可復職；其結果對高虹安個人的政治前途固然是關鍵節點，但對整個新竹市地方政壇而言，影響力將不僅止於一個市府首長去留這麼單純，更將是明年新竹市長選舉的結構性定錨，使藍、綠、白三黨必須立即修正對風城之戰戰局的戰略設想。

高虹安近兩年遭官司纏身，儘管市政工作有代理市長邱臣遠協助持續推進，但整體政治動能始終遭「貪汙疑雲」所羈絆。如今，二審判決雖然有罪，但刑度落在可復職的範圍內，相當於化解了市長職位被立即解除的危機，高將以順利復職市長的姿態重返崗位，除擺脫「即將去職」的陰霾，也將獲取部分選民認同與同情，讓其可以現任市長的絕對優勢尋求連任。

另外，高虹安有罪但復職的結果，對於國民黨在竹市的布局而言，是從「機會」走向「考驗」。地方政壇分析，高院若做出高虹安重罪或無法復職的判決，藍營在竹市就有提出強棒、爭取「反綠」選票回流的機會與理由，如今，高官司保住職位，讓她同時具有「現任優勢」和「司法底線」兩項政治資產，也讓綠營最致命的攻擊點「透過司法讓高虹安下台」失效。

加上大罷免時高虹安拿到12萬4360張不同意罷免票，比當選市長及歷任市長選舉的得票數都高，在這種聲勢與底氣下，其競爭力已是國民黨任何潛在人選難以望其項背的。

從大局觀察，特別是當前政黨氣氛仍強調「藍白合」的框架下，藍營應仍會採取務實的態度，透過禮讓協助高虹安爭取連任。藍營雖然少了競爭市長的資格，但可避免在竹市的「非綠」分裂，導致付出更大的政治代價。

對民進黨而言，自高虹安貪汙案一審遭到有罪判決以來，綠營對高的攻擊點，就是其司法案件和清廉，如今，高二審宣判有罪但卻能復職，也將導致綠營最核心的「使其下台」主武器失靈。若繼續糾纏於此判決，恐遭選民解讀為政治追殺或意圖透過司法干預。

因此，綠營現階段的砲火，應會逐漸從對高虹安的個人司法爭議，轉向對其市政成果的實質檢驗，加強在地連結與情感，重塑在地認同。不過，綠營首要克服的，仍是找到一位能跳脫基本盤與同溫層，真正具備足夠份量和地方基礎的參選人。

總結來說，高虹安的有罪復職判決，不僅是個案暫告一段落，也確立民眾黨明年在新竹市長選戰的實質主導地位，不過，距離明年選舉還有近一年，民眾黨如何將高虹安個人光環轉化為永續的市政績效；國民黨如何在大局中維護地方組織的尊嚴；而民進黨又能否在科技之都的光譜下，找到真正能與市民產生共鳴的新論述與新領袖，藍、白、綠三方，都還有各自的深層課題要解。

