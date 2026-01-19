即時通譯服務 助移工安心轉職

勞動部雲嘉南分署台南就業中心即時通譯諮詢服務，有專業通譯老師於現場協助外國移工溝通。（台南就業中心提供）

記者林怡孜∕台南報導

為協助在台工作的外國朋友順利融入職場、保障其就業權益，勞動部雲嘉南分署台南就業中心自今年起提供「即時通譯諮詢服務」，由專業通譯老師於現場協助溝通，讓外國朋友在轉換雇主過程中能充分理解工作內容與相關權益，安心做出選擇。本月十五日即有印尼籍青年與越南籍朋友，在翻譯協助下順利完成雇主轉換，展現多語服務的實際成效。

一名廿歲印尼籍青年四個月前來台工作，因語言不熟悉，對工作內容、福利條件及轉換流程感到不安。在通譯老師以印尼語詳細說明新工作內容、勞動條件與福利制度後，並即時協助雙方溝通，讓他能充分了解相關資訊，安心轉職。他表示能在老師協助下順利換工作，感到非常安心與感謝，覺得台灣非常友善，希望可以在台灣好好工作，賺更多的錢。另一名越南籍青年原本較為羞澀，在通譯老師協助下，逐步了解在台合法轉換雇主的流程、如何使用線上媒合平台，以及防範轉職陷阱等重要資訊，安心感明顯提升，順利轉換至新公司。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，移工朋友在台工作常面臨語言文化隔閡、勞動權益與法規不熟悉、生活適應等挑戰，因此政府設立多元服務管道與平台協助，保障其工作權益與生活品質。透過多語翻譯諮詢服務，不僅能協助外國朋友釐清工作內容與權益，也有助於促進勞資雙方良好溝通，打造友善、多元且安心的就業環境。

台南就業中心提醒，即時通譯諮詢服務時間為每週四下午二點至四點，歡迎有轉換雇主或就業相關需求的印尼籍、越南籍朋友多加利用。此外，勞動部亦提供廿四小時免費服務專線「一九五五」勞工諮詢申訴專線，提供中文、英語、越南語、印尼語、泰語等多國語言服務，協助移工朋友進行勞動契約、工資、工時等諮詢，處理勞資爭議與不當對待申訴，並可轉介法律扶助或保護安置。