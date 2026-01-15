[WEB][即時]基隆市公費肺炎鏈球菌疫苗，65歲以上長者今起接種

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局為提升長者及高風險族群對肺炎鏈球菌感染的防護力，自今天(15日)起，配合中央升級公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，於本市各合約醫療院所及各區衛生所同步提供符合資格的65歲以上長者(原住民55歲以上)，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險族群，只需接種1劑20價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20)，即可獲得完整保護力，取代過去需分別接種13價(PCV13)及23價(PPV23)共2劑疫苗的方式，讓接種流程更簡便，提升長者接種完成率。相關資訊，請至基隆市衛生局網站查詢。

衛生局指出，肺炎鏈球菌常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏、密切接觸或接觸遭污染物品而傳播。65歲以上長者、慢性病患者及免疫力較低者，一旦感染，易引發肺炎、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，接種疫苗可有效預防重症。

本次公費接種對象包含：65歲以上長者(原住民55歲以上)，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險族群。依個人過往接種史不同，接種原則如下，從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，可直接接種1劑PCV20。曾接種PPV23且間隔滿1年以上者，可接種1劑PCV20。19至64歲IPD高風險對象，於65歲前已接種PCV13或PCV15及PPV23者，年滿65歲(含)且與前次接種間隔滿5年者，可接種1劑PCV20。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，民眾除接種疫苗外，平時亦應保持室內空氣流通，避免前往人多擁擠或通風不良場所；如出現呼吸道感染症狀，應配戴口罩、勤洗手、在家休息並儘速就醫。如有相關疑問，請洽基市防疫專線(02)2427-6154。

