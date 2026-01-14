[WEB][即時]林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。

林依晨與RO有著同年(2002年)出道的緣分。(記者蕭方綺攝)

為了平衡女兒的心情，林依晨懷孕初期就「沙盤推演」，降低二寶出生對女兒的衝擊，不僅準備了弟弟送給姊姊的禮物，更叮嚀家人：「稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊。」目前兒子由保母照顧，女兒則跟著她睡，讓女兒感受到弟弟到來的各種好處，她得意表示：「所以姊姊對弟弟只有愛！」

先前她赴中國拍戲一個多月，也事前準備倒數月曆，讓女兒每天勾選，減少分離焦慮。談到女兒的分離焦慮，她心疼地說：「她偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

談到記憶力，林依晨對「一孕傻三年」真的有感，以前背長台詞完全不是問題，現在若要在短時間內記住大量台詞，就得多下點功夫。不過她的身體恢復狀況相當好，已完成一部電影拍攝，接下來也將投入舞台劇演出，她對舞台劇《暗戀桃花源》巡演信心十足，「那部劇我看了很多版本，內容已經內化成長期記憶，這部分不擔心。」

林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》明將上市。(記者蕭方綺攝)

至於好友許瑋甯近期也升格新手媽媽，林依晨透露兩人偶爾會聊媽媽經，但還沒正式碰面，「之後才會約看小朋友，她婚禮時我剛好在拍戲，沒能到場真的很扼腕。」而即將到來的農曆新年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。

