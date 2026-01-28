[WEB][即時]流感疫苗全國「剩這些」！4縣市不到500劑 接種院所將縮減

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部疾管署今(28)宣布，本季流感疫苗全國剩13萬2589劑，花蓮縣、澎湖縣、連江縣、金門縣剩下不到500劑；新竹市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣剩下不到2000劑。副署長林明誠提醒，疫苗剩下不多，各縣市接種院所會縮減，要接種的民眾請先洽醫療院所，避免撲空。此外，有效期限到月底、免疫苗藥品費的「四價流行性腦脊髓膜炎疫苗」，至今已有3038人接種，2月1日起將恢復每劑1525元。

此外，為降低國人出國旅遊及境外感染流行性腦脊髓膜炎風險，疾管署上個月宣布，釋出效期至2026年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，1月31日前於全國32家旅遊醫學合約醫院，期間免收疫苗藥品費，至今已有3038人接種。林明誠提醒，僅剩4天，2月1日起將恢復每劑1525元，呼籲有出國或前往高風險地區計畫的民眾，把握機會接種以降低感染風險。

針對四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，林明誠說明，凡有接種需求的民眾，可攜帶健保卡及護照(或影本)，前往旅遊醫學門診掛號，由醫師進行風險評估後接種，並可依需求申請開立「國際預防接種證明書」(俗稱黃皮書)。黃皮書費用依規定收取，首次補證為210元，加簽為160元；至於醫院掛號費與診察費，則依各醫院規定辦理。他也提醒，此次免疫苗藥品費僅限指定效期與批號疫苗，並非全面適用。

林明誠強調，四價流行性腦脊髓膜炎疫苗接種後約7至10天可產生保護力，保護效果可維持約5年，若長期處於高風險環境，建議每5年追加接種1劑。疾管署呼籲，計畫前往高風險國家或參與大型集會活動的民眾，務必提前評估自身需求，善用此次免疫苗藥品費的接種機會，為旅途安全多一層保障。

