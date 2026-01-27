[WEB][即時]照，視力模糊不只是用眼過度，眼科醫師：小心藏疾病警訊

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲王女士半年前開始感覺看東西「霧霧的」，隨著視力模糊情形逐漸加劇，到醫院就診，經眼科部謝繡卉醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常，醫師懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊，經給予放射介入治療，阻斷血管瘤內血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部，因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現，謝繡卉醫師特別提及，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

謝繡卉指出，針對視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉醫師提供簡易判斷方式：若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解，但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查，釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病，她強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

