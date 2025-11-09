即溶咖啡超傷眼！ 研究：黃斑部病變暴增７倍

一項國際大型研究顯示，長期飲用價格較低的即溶咖啡可能與乾性黃斑部病變風險大幅上升有關，風險提高近七倍。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變是銀髮族視力退化的重要原因，民眾選擇咖啡種類時應提高警覺。

科學家對英國與芬蘭超過50萬人進行數據分析，發現習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性黃斑部病變的風險比一般人高出近七倍。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁醫師在臉書分享了一個案例，他近日接觸到一名患者因視力模糊、閱讀困難而就診，最終確診為黃斑部病變。根據2025年發表在《Food Science & Nutrition》期刊的研究，科學家對英國與芬蘭超過50萬人進行大型遺傳數據分析，發現習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性黃斑部病變的風險比一般人高出近七倍。

研究團隊分析指出，這可能與即溶咖啡的製作過程有關。即溶咖啡在製程中需要高溫加工，可能產生「丙烯醯胺」與「糖化終產物（AGEs）」等有害物質，這些成分會增加視網膜的氧化壓力並引發慢性發炎，長期累積後可能導致細胞退化。研究特別強調，這種風險僅見於即溶咖啡，現磨手沖、義式與虹吸等現煮咖啡並未顯示相同的風險。

相較於即溶咖啡，現煮咖啡因使用新鮮咖啡豆直接萃取，無需經過高溫乾燥等複雜加工程序，因此能保留更多天然抗氧化成分，如綠原酸，同時也減少了有害副產物的生成。劉博仁醫師表示，適量攝取優質咖啡對健康其實有諸多好處，包括降低第二型糖尿病、脂肪肝、帕金森氏症與阿茲海默症的風險，還能提升專注力與促進腸道蠕動。

針對已有咖啡飲用習慣的民眾，劉博仁醫師建議可逐步改為手沖或現磨方式，這樣既能保留咖啡的健康益處，又能減少可能對眼睛造成的負擔。他特別提醒，黃斑部病變多發生於50歲以上族群，尤其是吸菸者、長期暴露於紫外線、有家族病史或飲食中缺乏抗氧化營養素的人，風險更高。

為預防黃斑部病變，劉博仁醫師提出多項日常保健建議，包括多攝取富含葉黃素與玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉；每週食用富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚；適度補充鋅、維生素C與維生素E；外出時佩戴具備抗UV功能的太陽眼鏡；避免吸菸並定期接受眼科檢查。

劉博仁醫師最後強調，喝咖啡並非需要完全戒除，但選擇「較少加工、較接近原味」的飲用方式，對眼睛和身體都更為友善。他呼籲民眾透過調整日常飲食與生活習慣，可有效延緩眼部老化，維持視力健康。若已出現視力中心模糊、閱讀困難或視物扭曲等症狀，應及早就醫評估，以免延誤治療時機。

