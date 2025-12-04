即起封鎖1年「台灣封鎖小紅書」登上微博熱搜第一 陸網笑喊：天天吹什麼自由

小紅書在台被禁用，引起網友討論，如今更是一舉登上微博熱搜。（翻攝自微博）

內政部與刑事局昨（4日）突宣布，即日起對中國APP小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」封鎖1年命令，其原因為2年來涉詐騙1,706件、資安檢測不合格，消息傳到對岸，關鍵字一度登上熱搜，讓大票陸網友笑喊，「還天天吹什麼自由」「兩岸真的是一家人」。

內政部與刑事局突宣布封鎖小紅書1年後，掀起各界輿論爭議。經常評論時事的網紅陳沂也對政府用「詐騙」太多為由封鎖小紅書感到疑惑，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的」，並感嘆「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

封鎖陸APP小紅書，兩岸真的是一家人？

消息傳到對岸後，「台灣封鎖小紅書一年」甚至衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名，大票陸網友紛紛揶揄，「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」「兩岸真的是一家」「根本沒有必要討論，純粹就是想封你而已，不說詐騙也會找到其他理由」「主要是防止蛙把頭探出井外」，也有不少陸網笑說，「灣灣的想法總是很新奇」「反正我們ins、臉書一樣用不了，禿子別說和尚」「Meta廣告都是詐騙廣告嗎，也處理Meta吧」「Facebook才是詐騙天堂吧」「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」。

刑事局表示，「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1,706件詐騙案件，造成超過2億4,768萬元財損，由於該平台未設立在台法律代表人，因此執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大，因此即日將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書啟動「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

