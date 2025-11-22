即起解禁福島食品 李彥秀：蔡英文不敢做的事賴清德全做了

〔記者劉宛琳／台北報導〕福島食品管制14年，食藥署昨公告，即日起全解禁。國民黨立委李彥秀表示，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了！」歷史會記住這一天。

李彥秀表示，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀表示，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀強調，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

