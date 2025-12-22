卵巢囊腫會是癌症嗎？卵巢囊腫需要開刀嗎？醫：1情況需要緊急手術

卵巢囊腫屬於常見婦科疾病，大多數時候，患者幾乎沒有任何不適，大多數囊腫無害，無需治療就會在幾個月內消失。不過，卵巢囊腫的範圍很廣，從沒症狀到造成破裂、出血、扭轉等各種併發症，都是有可能的。《優活健康網》特摘此篇分享卵巢囊腫的類型、原因、症狀、檢查以及治療方法。











卵巢，這對靜默的器官，雖然不像腸胃道或泌尿道經常出現明顯症狀，卻在女性健康中扮演著重要角色。我們今天來看看一個常見的情況：卵巢囊腫。卵巢囊腫的範圍很廣，從良性到惡性，從很小到很大，從沒症狀到造成破裂、出血、扭轉等各種併發症，都是有可能的。我們先來看一下各種不同型態的卵巢囊腫。

在育齡之間的女性，卵巢會在每個月的生理週期製造許多的濾泡，其中會有一個主要的濾泡成熟，然後排卵。在排卵之後，兩側卵巢或單側卵巢內就可能會出現這樣充滿液體的囊袋。

這種與月經週期相關的是最常見的卵巢囊腫類型，我們稱為功能性囊腫：

濾泡型囊腫： 代表沒有排卵，繼續變大的濾泡。這些囊腫邊緣平滑，壁很薄。

黃體囊腫：排卵後的濾泡為黃體，若沒有受孕的話，黃體通常存在約14天。若受孕的話黃體會存在約14週，假使黃體沒有消失且內蓄積著液體，就是黃體囊腫。

濾泡型與黃體囊腫均屬於良性功能性囊腫，大多數情況下無症狀，並會在幾個月內自行消失，無需特殊處理。

病理性卵巢囊腫較不常見，與異常細胞增生有關：

皮樣囊腫（畸胎瘤）： 由內胚層、中胚層、外胚層的細胞組成，內含毛髮、皮膚組織、甚至牙齒，結構多變。雖然大多為良性，但仍可能發生惡性變化，需定期追蹤。

囊腺瘤： 從卵巢組織長出，裡面蓄滿水狀或黏液狀物質。有可能是惡性的。

巧克力囊腫： 相信大家很常聽到巧克力囊腫這個詞彙，卵巢的巧克力囊腫其實是「子宮內膜異位」造成的，也就是子宮內膜不乖乖待在子宮，長到其他位置，竟然長到卵巢去了。由於子宮內膜會出血、剝落，這個囊腫裡面會含有一些黏稠的陳舊血塊，看起來黑黑的，而被稱為巧克力囊腫。

多囊性卵巢：多囊性卵巢是育齡女性不孕的常見原因之一，代表著身體的荷爾蒙分泌不平衡，雄性激素過高，刺激卵巢腫大並裡面包含著許多濾泡囊腫。

卵巢囊腫的原因



那麼為什麼會出現卵巢囊腫呢？其成因很多，例如荷爾蒙不平衡，子宮內膜異位，懷孕，骨盆發炎，都可能會導致卵巢囊腫。

常見的危險因子包括：

不孕症治療： 使用了刺激排卵的藥物時，可能會導致卵巢囊腫

懷孕： 懷孕過程中，胎盤會分泌「人絨毛膜促性腺激素」（hCG），在第二孕期間可能導致卵巢囊腫

甲狀腺機能低下

抽菸

輸卵管結紮

多數時候卵巢囊腫並不會讓患者有任何感覺，如果有症狀的話，可能會是以下表現：

單側骨盆持續性或間歇性疼痛

肚子脹氣，易打嗝

下腹重重的，或有腫脹感

性行為時感到疼痛

月經不規則

最麻煩的狀況是卵巢囊腫突然間扭轉或破裂，會帶來急性腹部大痛，且伴隨著噁心、嘔吐，導致內出血或休克，這時要緊急就醫。

卵巢囊腫的檢查



要了解卵巢囊腫的大小、型態、成分，最主要的影像檢驗工具是超音波，有需要時可以考慮加做電腦斷層和核磁共振檢查，提供更詳盡的資訊。若囊腫大於10公分、邊緣不規則、含有實心組織、內部分隔厚實、或伴隨腹水，則需進一步評估惡性可能性，包括CA-125血液檢測 及 進一步影像學檢查（MRI或CT）。

討論卵巢囊腫的治療時，最重要是患者的年紀，是否懷孕，與卵巢囊腫的型態、大小，造成的症狀等因素。

定期追蹤： 許多卵巢囊腫可能會自行消失，只要定期做超音波檢查，確認卵巢囊腫的狀況。如果經過幾個月經週期，卵巢囊腫還沒有消失，就有進一步檢查的必要。若是子宮內膜異位造成的，或是皮樣囊腫，也都務必要定期追蹤。

藥物： 口服避孕藥可以抑制排卵，能減少未來卵巢囊腫的形成，不過對已經存在的囊腫就沒有直接縮小的效果。

手術：如果卵巢囊腫已經造成破裂、扭轉，會需要緊急手術。假使卵巢囊腫太大、持續造成症狀，型態上有令人懷疑是惡性成分，則要考慮安排手術移除。

我們的身體時常給予我們訊號，但許多女性因為忙碌，常忽略了健康警訊。卵巢是沉默的器官，沒有不舒服並不代表沒有問題。請記得，好好照顧自己，定期檢查，傾聽身體的聲音。卵巢囊腫雖然多數無害，但有些可能會影響健康甚至演變為惡性腫瘤。

許多嚴重案例的關鍵在於「晚發現」。因此，每位女性都應該重視婦科檢查，定期進行超音波檢測，特別是有症狀或高風險族群。記住，定期篩檢，遠離風險，掌握健康主導權！

（本文獲照護線上授權轉載，原文為：疼痛、脹氣、經痛？傾聽身體訊號，關心卵巢健康，卵巢囊腫全解析）

