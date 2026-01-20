卵巢庫存僅0.9！婦取卵2次 一次植入竟生三胞胎

一名36歲女性患者結婚後始終無法懷孕，求診中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，檢查發現卵巢卵子庫存量僅0.9，遠低於正常值2，採試管嬰兒療程一個月取卵2次，一次植入就成功生下三胞胎。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒指出，對AMH小於1的女性而言，傳統一個月一次取卵需要較長時間收集足夠可用胚胎，因此團隊採用同一週期雙次取卵策略。第一次取卵取得8顆卵子，培養出4顆囊胚，隨後在取卵隔天持續刺激尚未成熟的卵泡，一週後進行第二次取卵，再獲得1顆囊胚。

李孟儒表示，5顆囊胚中有2顆品質較佳，進行胚胎染色體檢查後，一顆為鑲嵌型胚胎，另一顆為染色體正常胚胎。由於個案已超過35歲，依國健署當時規範可植入兩顆胚胎，經充分討論後，夫妻選擇同時植入兩顆。兩週後驗孕成功，一週後超音波檢查發現其中一顆胚胎分裂為同卵雙胞胎，形成三胞胎妊娠。

李孟儒指出，三胞胎屬高風險妊娠，尤其同卵雙胞胎可能出現雙胞胎輸血症候群，建議減胎以降低早產與併發症風險，但個案最終決定三胎全數保留。孕程約28週開始出現子宮收縮，安排住院安胎至32週，但因強烈收縮合併出血，最終以緊急剖腹產順利迎接三名寶寶。

李孟儒說明，同一週期雙次取卵最大優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。雖有部分研究認為第二次取卵在黃體期進行，卵子品質可能受影響，但臨床經驗顯示差異不大。本案中，品質最佳、染色體正常的胚胎，反而來自第二次取卵。

李孟儒強調，AMH偏低並非生育終點，只要及早評估、善用合適的刺激與取卵策略，仍有機會成功懷孕。對於卵巢庫存量低於1的女性，建議盡快與生殖醫學專科醫師討論。

