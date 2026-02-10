卵巢早衰有救嗎？若綺公開5年求子血淚：AMH 0.33接近更年期，也能逆轉！華育幫我養出「頂級胚胎」

藝人楊昇達與名模若綺愛情長跑 12 年，婚後歷經 5 年艱辛的求子之路，終於在 2026 年 2 月 9 日迎來女兒「小雪寶」的誕生！現年 40 歲的若綺，曾被醫師告知 AMH 值僅 0.33，卵巢功能有如更年期婦女，甚至面臨 43 歲恐停經的危機。在歷經多次挫折後，憑藉著華育生殖醫學婦產科診所的精準養胚技術，將「唯一一顆」珍貴的受精卵成功植入，創下醫學與勇氣的奇蹟。若綺產後激動表示：「她小小的，我的心瞬間變得好大。謝謝妳，讓我成為媽媽。」

AMH 0.33 等於被判生子死刑？高齡備孕也能逆轉勝

AMH 0.33 代表卵巢庫存量極低，但「數量少」不等於「品質差」，只要能養出高品質的胚胎，就算只有一顆也能成功。

廣告 廣告

若綺的案例是典型的卵巢早衰（Premature Ovarian Failure, POF）挑戰。醫學數據顯示，39 歲女性的胚胎異常率高達 49%，加上若綺的 AMH 數值極低，曾被醫師形容「狀況不理想」。然而，她與華育生殖醫學婦產科診所王呈瑋副院長採取了「重質不重量」的策略：

精準取卵策略： 不盲目追求取卵數，而是專注於每一顆卵泡的發育狀況。若綺曾回憶，透過調整作息與營養補充，取卵數一度從 1 顆進步到 8 顆。

頂級胚胎培養： 華育實驗室擁有歐盟認證 RI-Witness™ 系統與縮時攝影 (Time-lapse) 技術，在不干擾胚胎發育的環境下，篩選出發育潛力最好的「頂級胚胎」。王呈瑋醫師當時告知：「這顆受精卵植入成功的機率只有 20 至 30%。」但憑藉實驗室嚴格的培養環境，這 20% 的機率變成了 100% 的幸福。

（圖片來源：臉書 若綺Chloe）

高齡懷孕只靠運氣？關鍵在於「養卵」與「養胚」的黃金組合

高齡求子成功的公式是：正確的身體環境（母體）＋ 頂級的實驗室技術（胚胎），兩者缺一不可。

若綺在備孕的最後一年，深刻體會到「養卵」的重要性。她透露：「當我懷孕成功的那一刻，我很清楚知道我的身體『環境』準備好了。」

營養打底： 她針對免疫、循環與代謝進行全方位調理，讓身體從「無」到「有」，建立起適合孕育的能量。

基因檢測把關： 為了排除高齡染色體異常風險，夫妻倆進行了詳細的基因檢測（包含 X 染色體脆折症、SMA 等），並確認排除了地中海貧血的遺傳風險。

心理素質： 面對一般僅有 2 至 3 成的植入成功率，王呈瑋醫師強調「放鬆心情」是著床關鍵。若綺與楊昇達將施打破卵針視為「情人節的浪漫儀式」，以正向心態取代焦慮。

從兩條線到抱在懷裡，這條路教會我們什麼？

求子是一場馬拉松，夫妻兩人堅持到底並尋求最佳專業團隊的協助，即使像更年期般的AMH 數值也能迎來反逆轉勝。

楊昇達亮出抱著女兒「小雪寶」的照片，興奮地喊話：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了！老婆我愛你。」這份喜悅得來不易。若綺坦言，看到驗孕棒浮現兩條線時，一度不敢置信而淚崩；如今終於順利抱到女兒，她感性寫下：「謝謝妳，讓我成為媽媽，我的世界，從此多了一個永遠的溫柔。」這份圓夢的感動，不僅是若綺的勝利，更是華育生殖醫學婦產科診所以專業技術對抗卵巢老化的最佳實證。只要不放棄，透過科學化的療程規劃與精準的胚胎培養，幸福終會抵達。

想獲得更多生育資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

Youtube頻道壹加壹創作者illy測AMH驚覺「庫存告急」首公開凍卵過程：打針不可怕，最怕錯過黃金凍卵年齡

才剛答應求婚！吳季璇自爆「AMH值偏低」？不急懷孕全靠徐明義教授這張「底牌」撐腰