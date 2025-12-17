卵巢癌是女性沉默殺手！逾半發現已晚期…6症狀像腸胃病易忽略，2新藥延緩復發：穩定控制就是勝利





卵巢癌被稱為女性的「沉默殺手」，因為早期幾乎沒有明顯症狀，超過一半病人發現時已是晚期。郭綜合醫院院長鄭雅敏醫師指出，晚期卵巢癌的復發率高達80％至90％，但值得注意的是，其中約有一半病人屬於HRD陽性。近年已有PARP抑制劑與血管新生抑制劑兩大類維持性治療藥物，可延緩復發、拉長存活期，成為治療上的重大突破。

卵巢癌難早期發現的原因！

卵巢位於骨盆腔深處，大小僅約兩、三公分，卻主宰女性從青春期到更年期的生理週期。

鄭雅敏醫師說：「卵巢每個月都在排卵與修復，如果月經來得早、停經晚、沒有懷孕讓它休息，長年持續工作，再加上環境因素、抽菸、滑石粉曝露，或家族中有卵巢癌、乳癌、BRCA基因突變，就可能增加罹癌風險。」

早期卵巢癌的症狀並不明顯，常見如腹脹、呼吸喘、排便不順、消化不良、噁心、腰痠或月經不規則。

「很多病人一開始是去腸胃科或胸腔科就診，等轉到婦產科時，往往已是第三期、第四期，」鄭雅敏醫師說。

晚期確診佔多數 復發風險偏高

卵巢癌的分期依癌細胞擴散範圍而定。

第三期代表癌細胞已擴散到上腹腔大網膜或淋巴結，第四期則表示出現遠端轉移。

隨著期別上升，存活率明顯下降：第三期五年存活率不到四成，第四期更低於兩成。

鄭雅敏醫師指出，第三期卵巢癌的復發率高達70％至90％，第四期更達80％至90％，「而且復發間隔會越來越短，第一次可能隔一年，第二次就縮短成八個月。」

因此，治療策略的重點不只是把腫瘤清除，更要設法延緩復發。

維持性治療是延緩復發的重要關鍵

目前標準治療流程為手術切除與化學治療，之後再接續「維持性治療」，以標靶藥物延長復發時間。

鄭雅敏醫師說明，卵巢癌的維持性治療藥物主要分為兩類，抗血管新生藥物與PARP抑制劑。

抗血管新生藥物可阻斷腫瘤長出新血管，減少養分供應；而PARP抑制劑則能阻斷癌細胞的修復能力，讓癌細胞自然凋亡。

HRD陽性基因檢測：為您量身打造最佳治療方式

近年來，基因檢測技術的發展對卵巢癌的治療產生了重大的影響。

過去僅能檢測BRCA基因突變，約佔20％的病人，這些病人可使用PARP抑制劑做為維持性治療來延緩卵巢癌復發。

現在發現，約有50％卵巢癌病人屬於HRD陽性，同樣能受惠於這類藥物。

HRD（同源重組修復缺陷）指的是癌細胞在修復基因受損時能力出現異常。

鄭雅敏醫師解釋：「當癌細胞基因受損卻修不好時，PARP抑制劑會進一步阻斷它的修復途徑，讓癌細胞無法修復而凋亡。」

這項發現讓更多病人有治療希望。

目前政府已擴大給付範圍，HRD陽性病人可單用PARP抑制劑或 再加上血管新生抑制劑，不僅顯著提升治療效果，也減輕經濟負擔。

「有HRD陽性的病人使用效果最佳，但即使檢測陰性，也不代表沒有希望，有些研究顯示仍有一定控制效果，」鄭雅敏醫師補充。

常見副作用與照護重點提醒

傳統化療常見副作用包括噁心、嘔吐、掉髮、血球下降及手腳麻木；血管新生抑制劑可能引起高血壓、出血、蛋白尿或血栓；PARP抑制劑則可能造成胃腸不適或血小板下降。

鄭雅敏醫師提醒，治療雖然辛苦，但若能穩定控制、延後復發，就是最大的勝利。

治療期間要規律追蹤，通常前兩年每三個月檢查一次，若腫瘤指數穩定，就能逐步拉長追蹤間隔。

主動治療的同時 學習與病況和諧共處

卵巢癌雖然可怕，但現在藥物選擇比過去多得多。

只要及早診斷、積極治療、持續追蹤，就有機會與疾病和平共處。

鄭雅敏醫師強調，早期警覺、精準診斷與個人化治療策略，是戰勝病魔的關鍵。

*文章內數據由醫師分享或其個人經驗所得

(本文獲「癌症希望基金會」授權轉載，原文刊載於此）





