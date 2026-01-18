卵巢組織冷凍保存 助癌友保留生育力

高雄長庚紀念醫院於日前成功完成「卵巢組織冷凍保存」（Ovarian Tissue Cryopreservation,OTC）手術，為需要接受癌症治療的年輕女性保留未來生育可能性，幫助全台癌症生育保存服務邁入嶄新階段。

本案病人為三十七歲單身女性，因罹患乳癌需接受可能損害卵巢功能的化學治療，經跨科醫療團隊迅速評估與整合後，於癌症治療啟動前完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存，在不延誤治療時程的前提下，為病人留下珍貴的生育希望。

依據台灣生殖醫學會於二○二一年發布的最新立場聲明，卵巢組織冷凍保存已獲美國生殖醫學會（ASRM）、歐洲及亞洲多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式，不再屬於實驗性技術；國際統計顯示，全球已有超過萬名女性接受OTC，逾三百例完成卵巢組織回植，約95%可於四至九個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，並已誕生至少二百位健康嬰兒。OTC特別適用於治療時程緊迫、無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。

高雄長庚這次成功導入OTC，是奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存，以及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合持續進行的基礎與轉譯研究；院內研究團隊亦完成動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復其荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。

高雄長庚藍國忠院長表示，這次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑；高雄長庚持續整合血液腫瘤科、兒童血液腫瘤科、生殖醫學科及研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。

主治醫師蘇鈺婷說明，病人於生育保存手術後恢復良好，術後第六天即順利銜接癌症治療。未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植（O-varianTissueTransplantation,OTT），以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

癌症希望基金會副董事長羅盛典教授指出，隨著癌症治療存活率提升，生育保存已成為現代癌症整合照護中不可或缺的一環，而跨科合作正是成功關鍵。