卸下國民黨副主席重擔！連勝文笑稱「肩膀輕了」 盛讚朱立倫不分區名單漂亮

國民黨今（1）日召開全代會，黨權正式從前主席朱立倫，轉移到現任主席鄭麗文，同時卸任副主席的連勝文在臉書發文表示，他要感謝大家不嫌棄自己越來越厚的臉皮，總是因自己而在關鍵的時候對黨伸出援手；連勝文也感謝前主席朱立倫，在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出了國民黨近年來最亮眼的不分區名單。

連勝文說，「今早國民黨全代會我在台上頒發主席當選證書後，在走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在我肩頸上的大鎻突然解開了！回家後，不知是因為在兩日間來回曼谷太累，還是因壓力放鬆了，我這個在白天從來無法睡覺的人，居然昏睡過去。」

連勝文強調，他在人生下半場剛開始的4年中擔任國民黨副主席，希望回報這個曾經栽培他的黨，而這四年中他充份體會了何謂在「夾縫中求生存」，也鍛練了「打落牙齒和血吞」的耐力，尤其是面對綠營媒體打手及網路鷹犬的污蔑時，常需忍辱負重，以顧全大局，「而從今後，海闊天空，任我遨遊，我應該可以開始我快意人生的日子了。」

連勝文說，自己也要感謝各行各業的許多朋友及長輩，不嫌棄自己越來越厚的臉皮，總是因自己而在關鍵的時候對黨伸出援手，同時也要感謝許多在低潮時給予自己鼓勵及支持的黨內外朋友，而自己也要感謝朱立倫主席，讓自己見證也參與了許多國民黨的關鍵時刻，而其中令自己印象最深刻的，就是朱立倫在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出了國民黨近年來最亮眼的不分區名單，也成就了國民黨成為立法院最大黨，是最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨。

連勝文說，自己相信已經對的起這個黨了，未來日子中，除了顧好家人及朋友外，自己還是會持續支持共同奮戰的一群老戰友，畢竟這種在街頭巷戰培養出來的情感，絕不會因時空改變而受到影響。

