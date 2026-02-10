卸下民歌高峰會！「施孝榮舞台全翻新」 曝私下真面目

「民歌老頑童」施孝榮為讚聲演唱會打頭陣。（圖／寬宏藝術提供）





2026讚聲演唱會邁入第11年，今年將由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣，正式揭開全新序幕。相隔五個月，施孝榮再度以個人演唱會之姿重新站上舞台，2026年5月1號帶著全新演唱會《不是你想的那樣》重返 Legacy Taipei，將以最貼近人心的方式，與歌迷朋友近距離相聚。施孝榮作為讚聲11週年的開場演出，本次演唱會不僅歌單、舞台氣氛全面翻新，就連主視覺風格也顛覆過往形象，讓人一眼就能感受到「不一樣了」。

談起本次讚聲演唱會的主題概念，施孝榮表示，以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。他形容，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情。」他希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。外界或許認為他是一位民歌老歌手，只會演唱民歌，但這次演唱會上，他絕對要顛覆大家的刻板印象，不僅會唱民歌，也將演唱許多流行歌曲。

「民歌老頑童」施孝榮結束「民歌50高峰會」，以個人身份回歸小舞台。（圖／寬宏藝術提供）

2025年結束了一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，2026年以個人身份回歸小舞台，施孝榮也直言心情前所未有地輕鬆自在。「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。他笑說，這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」。至於演唱會的歌單方向，也因此完全跟著內心走。

「就是唱我想唱的歌！」施孝榮坦言，這些年來外界或許對他有某些既定印象，但其實私底下的他，遠比大家想像得更自由、更隨性。「所以這場演唱會才會叫《不是你想的那樣》。」他希望透過歌聲，讓觀眾重新認識現在的他，也聽見他真正想說的故事。

除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點。施孝榮特別期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花。他真誠表示：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱！」在他心中，最美好的演唱會畫面，就是台上台下融為一體的那一刻。2026施孝榮《不是你想的那樣》讚聲演唱會門票將於 2月13日（五）中午12點 正式開賣，購票請洽寬宏售票系統及 OK、萊爾富便利商店。



