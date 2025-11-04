卸任中選會主委不到1天！李進勇申請恢復民進黨籍 許宇甄轟：假中立真效忠

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

中選會主委李進勇任期於昨（3）日屆滿卸任，今（4）日火速申請恢復民進黨籍，引發各界關注。對此，國民黨立委許宇甄痛批，李進勇任內對罷免案審查「雙重標準」，讓中選會淪為民進黨的附庸機構，嚴重踐踏選務應有的中立與超然。

李進勇於卸任中選會主委的隔天，火速申請恢復民進黨籍。（圖／李進勇臉書）

李進勇自2019年6月3日起擔任中選會主委，任期至今年11月3日屆滿卸任。期間歷經2020、2024年總統大選，以及今年726、823罷免案等重大選務。今年上旬正值全台罷免案連署審查之際，藍營立委頻頻質疑他在罷免案審查持雙重標準，刻意針對國民黨人士，成為在野陣營猛烈砲火的主要瞄準對象。

廣告 廣告

李進勇卸任後隔天即申請恢復民進黨籍，動作之快再度引發關注。對此，李進勇回應表示，當初為避免黨籍色彩過於鮮明，主動註銷黨職，如今任期屆滿，依黨職規範正常程序「自動恢復黨籍」。

不過，許宇甄批評，李進勇任內幾乎每一項重大選務爭議都與「不中立」脫不了關係，罷免案審查更是「雙重標準」，只要對象是國民黨人士，審查速度驚人、門檻放寬；若涉及民進黨民代，則以程序卡關、拖延不決，形同行政保護傘。她痛斥，李進勇讓中選會公信力崩解，當中選會主委都能假中立、真效忠，一個對黨忠誠勝於對民主誠實的人，不配談中立，更不配再提公正。

更多FTNN新聞網報導

中選會委員懸缺民眾黨推薦2學者 黃國昌：希望賴政府不是虛晃一招

中選會主委李進勇11/3卸任、6委員將懸缺 委員互推吳容輝代理主委

幕後／黃國昌原定發表會前受訪改會後 原因竟是中選會怕「擋道李進勇」？

