卸任中選會主委！李進勇恢復黨籍挨批 鍾佳濱：證實綠營獨立超然

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

中選會主委李進勇本（11）月3日任期屆滿，他卸任隔日申請恢復民進黨籍，此舉卻讓國民黨立委許宇甄直跳腳，指稱坐實李進勇就是「民進黨看門狗」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，這證明民進黨落實、貫徹體制要求，反而是國民黨需要加油。

鍾佳濱表示，這再度證明民進黨從政人員，都尊重、落實、貫徹體制要求，對於中選會這種機關，必須獨立超然於黨派之外，依法規定在職期間不能參與政黨事務。因此，民進黨也將李進勇暫停黨籍，確保獨立機關運作不會受到政黨影響。

此外，鍾佳濱說道，各個國家的議長也應超然於黨派之上，避免涉入個別政黨的內部事務及運作，雖然憲法中沒有明文規定，不像司法院大法官、考試委員等，包括國軍也是一樣。不過很遺憾地，相較李進勇表現出來的磊落，確實遵守法令依據，非常堅持道德原則；反觀國會實在需要加強，「國民黨也需要加油」。

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

台肥日前召開董事會，由現任總經理張滄郎接任董座，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任董事。不過就有傳聞指稱，民進黨內部擔心吳音寧若擔任台肥董事長，2026會讓大家不好選？

鍾佳濱則回應，台肥董事會已經做出決定，誠如他們一向的認知及主張，這將有助於未來台肥經營，能夠繼續符合國家政策，不必再贅述。他也指出，吳音寧是個非常忠於自己價值理想，也願意獻身社會正義運動，期待她在社會正義、農民權益、台灣永續經營繼續努力，對此給予肯定。

