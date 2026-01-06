即時中心／顏一軒報導

前總統蔡英文今（6）日在內政部長劉世芳、警政署長張榮興與國家住都中心董事長花敬群等人的陪同下，前往位於新北中和的「保二安居」社會住宅參觀。蔡前總統強調，在總統賴清德的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助，相信中央政府未來將持續與地方政府合作推動社宅，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。





蔡英文指出，「這座社宅，開工時我有來，完工後、住戶入住時，我也來，『保二安居』社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住；招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧」。

她強調，台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出；政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

蔡前總統透露，劉部長與花董事長向她分享，在賴總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

蔡英文說，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。

她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。







原文出處：快新聞／卸任仍心繫居住正義！劉世芳、花敬群陪同 蔡英文驚喜現身中和社宅

