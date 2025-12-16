卸任仍被點名 馬英九AI自嘲救援投手 王浩宇向WBC檢舉掀戰火

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

前總統馬英九過去曾形容年金制度是「即將掉落斷崖的火車」，並表示自己不會坐視不管。日前遭賴清德總統點名批評，將問題留到下一任。對此，馬前總統以AI梗圖回應「我還要救援幾次」，昨（15）日卻被民進黨前桃園市議員王浩宇怒嗆向WBC檢舉盜用LOGO和圖片。

前總統馬英九過去曾形容年金制度是「即將掉落斷崖的火車」，並表示自己不會坐視不管。（圖／取自總統府​​​​​​）​​​​​

馬英九對於卸任一再被點名，在社群平台貼出一張AI生成的棒球場圖片，畫面中他身穿印有「MA」字樣的球衣，搖頭揮手表示「我不要再當救援投手了……」，並在貼文中寫下「我還要救援幾次」。圖中還設計賴清德在休息區指著馬英九喊話：「叫你上就上，還敢給我『含扣』！」下方則搭配綠色背景標語，寫著「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火、萬水千山種光電」，諷刺意味濃厚。

王浩宇隨後在臉書接連發文表示，已向WBC檢舉馬英九未經授權使用LOGO與圖片，質疑其侵權行為。他也反批馬英九「好意思說自己一直被拿來救援」，並反問：「誰救援他的633？誰讓股市從3000點走到快3萬點？又是誰推動他口中的年金改革？」言詞相當尖銳。

王浩宇在臉書表示，已向WBC檢舉馬英九未經授權使用LOGO與圖片。（圖／翻攝自王浩宇臉書​​​​​​）

