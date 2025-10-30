卸任前最後中常會！ 朱立倫嗆中央卸責盧秀燕、徐榛蔚

政治中心／王云宣、李志銳、張家維 台北南投報導

國民黨主席將在11月1日正式交接，新任黨魁鄭麗文，今天（29日）前往南投展開謝票，而即將卸任的朱立倫，則是最後一次以主席身分，主持中常會，不只強調台灣"只有一個台灣"，朱立倫更趁機替花蓮縣長徐榛蔚及台中市長盧秀燕洗白，批中央遇到事情就推給藍營地方政府，不過對此遭綠營立委開酸"國人都看在眼裡"。





國民黨主席朱立倫11/1即將卸任 在卸任前夕最後一次主持中常會（圖／民視新聞）

國民黨主席朱立倫，任內最後一次主持中常會，感性發表離別談話。

國民黨主席 朱立倫：「中國國民黨是創建中華民國的政黨，我們永遠都以中華民國為本，而今天在台灣，我們只有一個台灣。」





國民黨準主席鄭麗文（左三）前往南投謝票 南投縣長許淑華（又二）、先前曾表態力挺她的副議長潘一全（左二）都現身（圖／民視新聞）









話鋒一轉，砲口對準民進黨，試圖替花蓮堰塞湖、台中非洲豬瘟，兩個縣市講話。

國民黨主席 朱立倫：「民進黨執政到今天為止，最大的問題，常常先看事件發生的是在哪個地點，先推給地方政府，今天 因為它(豬瘟)發生在梧棲 台中市，你就來修理盧秀燕市長 盧市府，或者是(堰塞湖)今天發生在花蓮，就來修理徐榛蔚縣長。」

立委(民) 賴瑞隆：「我們認為這是顛倒是非的，這跟事實不符，花蓮縣政府跟台中市政府要負擔比較大的責任，他們確實在第一線的處理上，並沒有處理好。」

卸任前夕，朱立倫把握話語權，全力護航兩名同黨女首長，同一時間，即將走馬上任的鄭麗文，來到南投縣，一下和縣長許淑華開心手勾手，一下又有正副議長左右護法，開心情緒藏不住，畢竟選前南投縣副議長潘一全，就曾撂下重話，說"郝龍斌當選就退黨"，力挺鄭麗文。

國民黨準主席 鄭麗文：「來跟南投的鄉親謝票，我想 (朱人事總辭)各種解讀的聲音都有，但是 我寧可把朱主席的這個動作，作為是一種善意。」





鄭麗文11/1將上任國民黨主席 她的親中路線引發黨任部分人士質疑（圖／民視新聞）









國民黨黨魁倒數交接，黨中央人事大洗牌，等著迎接備受爭議的鄭麗文時代。





