卸任前最後中常會！ 朱立倫嗆中央卸責盧秀燕、徐榛蔚
政治中心／王云宣、李志銳、張家維 台北南投報導
國民黨主席將在11月1日正式交接，新任黨魁鄭麗文，今天（29日）前往南投展開謝票，而即將卸任的朱立倫，則是最後一次以主席身分，主持中常會，不只強調台灣"只有一個台灣"，朱立倫更趁機替花蓮縣長徐榛蔚及台中市長盧秀燕洗白，批中央遇到事情就推給藍營地方政府，不過對此遭綠營立委開酸"國人都看在眼裡"。
國民黨主席朱立倫11/1即將卸任 在卸任前夕最後一次主持中常會（圖／民視新聞）
國民黨主席朱立倫，任內最後一次主持中常會，感性發表離別談話。
國民黨主席 朱立倫：「中國國民黨是創建中華民國的政黨，我們永遠都以中華民國為本，而今天在台灣，我們只有一個台灣。」
國民黨準主席鄭麗文（左三）前往南投謝票 南投縣長許淑華（又二）、先前曾表態力挺她的副議長潘一全（左二）都現身（圖／民視新聞）
話鋒一轉，砲口對準民進黨，試圖替花蓮堰塞湖、台中非洲豬瘟，兩個縣市講話。
國民黨主席 朱立倫：「民進黨執政到今天為止，最大的問題，常常先看事件發生的是在哪個地點，先推給地方政府，今天 因為它(豬瘟)發生在梧棲 台中市，你就來修理盧秀燕市長 盧市府，或者是(堰塞湖)今天發生在花蓮，就來修理徐榛蔚縣長。」
立委(民) 賴瑞隆：「我們認為這是顛倒是非的，這跟事實不符，花蓮縣政府跟台中市政府要負擔比較大的責任，他們確實在第一線的處理上，並沒有處理好。」
卸任前夕，朱立倫把握話語權，全力護航兩名同黨女首長，同一時間，即將走馬上任的鄭麗文，來到南投縣，一下和縣長許淑華開心手勾手，一下又有正副議長左右護法，開心情緒藏不住，畢竟選前南投縣副議長潘一全，就曾撂下重話，說"郝龍斌當選就退黨"，力挺鄭麗文。
國民黨準主席 鄭麗文：「來跟南投的鄉親謝票，我想 (朱人事總辭)各種解讀的聲音都有，但是 我寧可把朱主席的這個動作，作為是一種善意。」
鄭麗文11/1將上任國民黨主席 她的親中路線引發黨任部分人士質疑（圖／民視新聞）
國民黨黨魁倒數交接，黨中央人事大洗牌，等著迎接備受爭議的鄭麗文時代。
更多民視新聞報導
到底是多混？謝龍介竟「指管為劉」 吳思瑤：不分區立委制度應調整
謝龍介被批介入民進黨初選！ 陳亭妃嗆：在怕什麼？
傅崐萁遭踹桌要告了！張峻不忍揭「險惡內幕」反擊
其他人也在看
立霧溪堰塞湖潰流、徐榛蔚又台北拜廟 張峻：本就無心縣政
政治中心／綜合報導花蓮立霧溪燕子口堰塞湖又發生潰流，但同一時間縣長徐臻蔚沒待在地方，而是跑到台北慈祐宮拜媽祖，上週也現身台北拜城隍，災後重建之路縣長卻三天兩頭往外跑，花蓮縣議長張峻狠酸可能是有地下縣長傅崐萁，就不需要徐臻蔚，反正縣長也無心縣政，網友則批改行當仙姑好了，現在只會不問蒼生問鬼神嗎？民視 ・ 7 小時前
議員促銷燬封存非洲豬瘟豬肉 陳柏翰說明侯友宜檢驗立場
（記者陳志仁／新北報導）台中爆發非洲豬瘟的疫情後，民眾聞「豬」色變！新北市議會民進黨團在今（29）日市政總質詢 […]引新聞 ・ 21 小時前
燕子口堰塞湖危機解除！壩體潰決後水位回穩 林保署：確認安全無虞
（記者許皓庭／花蓮報導）花蓮立霧溪上游「燕子口堰塞湖」事件於今（29）日下午圓滿落幕。林業及自然保育署花蓮分署 […]引新聞 ・ 19 小時前
還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目千秋萬事接受專訪，被主持人問及準國民黨主席鄭麗文稱只要對兩岸和平有幫助，願見中...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
9月就有死豬！化製三聯單數量兜不攏 市府證實「疑塗改」
台中非洲豬瘟關鍵人物，王姓獸醫佐從韓國回國，今（29）日一早就到台中地檢署接受訊問，訊後請回。中央懷疑首例非洲豬瘟出現，疑似不在10月10日，可能更早，因為案場豬農手上留存的化製三聯單和化製場的數量兜...華視 ・ 18 小時前
踹傅崐萁桌遭議員嗆帶「傻鳥」鬧事 張峻轟冷血：社會良知的崩壞
國民黨立委傅崐萁27日在光復鄉舉辦重建特別條例座談會，但許多災民沒被通知還被擋在門外，花蓮縣議長張峻氣得入場踹傅崐萁前的桌子，遭傅提告6罪。孰料，友傅縣議員鍾素政稱「這只是形式會議」，還轟災民是「傻鳥」，讓張峻批「這不只是冷血，更是社會良知的崩壞。」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
台中超噁「燕圾湖」政策轉彎！9處廚餘掩埋場10/30喊停
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市政府環保局緊急調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，海量的廚餘全部推積到坑洞中，直接變成「廚餘海」，甚至網友嘲諷是「燕圾湖」（秀燕垃圾湖），台中市政府今日宣布，經過調度盤點後，決定採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式抒緩去化壓力，30日起停止使用9處掩埋場。 廚餘掩埋場的傾倒畫面以及推積狀況曝光後，網友紛紛表示「恭喜台中有了自己的『燕圾湖』」、「盧秀燕挖了一推坑，把廚餘垃圾往裡面倒，這樣算不算是一種燕圾湖」、「大雨過後~燕圾湖變成盧媽臭臭鍋了」。 中市環保局指出，這次廚餘因應防疫採掩埋處理，是根據中央指引的去化方式進行，符合相關汙染防治設施條件，並未增加原有掩埋面積，依法無須辦理環評，環保局均配合中央指引，妥善處理防疫期間之廚餘。 中市環保局說明，原先12處掩埋場中，對外開放的有文山、沙鹿、后里、霧峰等4場；對內開放8場包括神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安，自30日起除文山、沙鹿、后里外，其餘9場已完成階段性防疫任務，不再用於掩埋廚餘。 針對如同廚餘海的掩埋場，中市環保局要求各掩埋場加強廚餘貯坑管理、覆蓋及消毒作業，避免鳥類新頭殼 ・ 1 天前
跟進鄭麗文？黃國昌喊「有前提下不排斥見習近平」：可以邀請他吃雞排
前立委鄭麗文當選國民黨主席後，曾表態願意赴中與中共總書記習近平會面。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）也表示，雖然自己仍在中國的黑名單上，但並不排斥與習近平見面。不過，他強調，這當中有一些重要前提需要鋪陳，例如必須保障我方的對等尊嚴，「不要固步自封，賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
死豬校正回歸？「豬農記錯」掀眾怒 議員轟盧秀燕：乾脆讓老農當市長
國內非洲豬瘟疫情讓民眾心驚，但台中市府的相關疫調，也讓不少民眾看傻眼。台中市議員周永鴻就批評，台中市政府昨日（10／28）公布最新疫調，表示養豬場因非洲豬瘟死亡的豬隻數量為78隻，比之前公布的數字117隻，少了足足39隻。周永鴻也痛斥盧秀燕市府，「什麼都推給老農，盧秀燕乾脆把市長辭一辭給老農當好了。」太報 ・ 21 小時前
陳漢典新婚「幸福口誤」王偉忠笑：合法同居就亂改台詞
舞台劇《明星養老院》2.0 即將於11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，目前正在熱鬧排練中。和Lulu黃路梓茵剛新婚的陳漢典把劇本中養老院的「共居空間」頻頻說成「同居空間」，監製王偉忠笑說：「漢典！你不要因為終於可以合法同居，就改台詞！」也覺得陳漢典結婚之後，人變得很穩定，真的變大人了。中時新聞網 ・ 18 小時前
防疫挺攤商竹市場肉攤免1月租金
因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠昨（二十九）日宣布，新竹市公有零售市場豬肉攤位免收一個月租金，以協助攤商穩定營運，兼顧防疫工作與民生需求。邱臣遠二十九日表示，嚴防非洲豬瘟是全國共同的挑戰，新竹市府團隊除全力配合中央政策外，也會以地方政府角色積極協助第一線攤商。「市場攤商是城市生活的基礎，市府會與大家並肩而行共同防疫，守護市民餐桌安全。」邱臣遠表示，因應非洲豬瘟防疫措施，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運十五天，導致市場豬肉供應緊縮，不少豬肉攤商面臨暫停營業或營收受影響的情形。邱代理市長重視民生經濟及豬肉攤商生計，第一時間責成產業發展處進行研議方案，經盤點，竹市轄內公有零售市場生鮮豬肉攤約有七 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
案場死豬化製三聯單疑塗改 養豬協會：有修改需簽章
（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改。台中市養豬協會楊總幹事表示，三聯單由豬農開出，若有修改都會簽章，確保數量正確，尊重市府說法，交檢調釐清。中央社 ・ 19 小時前
重慶公安出手立案偵查沈伯洋 民進黨團今聲援「籲藍白委共同捍衛主權」
中國近日再對「台獨頑固份子」出手。重慶公安局昨發布警情通報，對我國民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，民進黨立院黨團今天（29日）上午舉行記者會聲援，呼籲藍白立委，甚至是所有民意代表，今天他們不關心下個受到影響的就是自己，請大家共同捍衛台灣2300萬公民的人生安全，捍衛台灣的國家主權。鏡報 ・ 1 天前
蔡淑臻首入圍金馬！《左撇子女孩》素顏上陣 夜市擺攤「沒被認出」
藝人蔡淑臻主演新片《左撇子女孩》在國際影壇嶄露頭角，不僅跑遍各大國際影展，更榮獲羅馬影展最佳影片殊榮，首度入圍金馬獎女配角。在電影中，蔡淑臻詮釋單親媽媽角色，幾乎素顏演出，甚至在夜市擺攤時都沒被路人認出。更特別的是，她將與片中飾演女兒的葉子綺共同角逐金馬獎女配角獎項，展現這部揭露家族長年秘密的作品獲得廣泛肯定。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
總辭是給鄭麗文最大空間 朱立倫常會「畢業感言」：期待國民黨更好更強
國民黨主席朱立倫週六卸任，今天主持任內最後一次中常會時強調3個「一個」，表示一個國民黨團結一致，台灣會更好；一個政府不分彼此，才能幫民眾解決問題；一個台灣大家團結一致，才能讓台灣更好。太報 ・ 22 小時前
燕子口堰塞湖潰壩「徐榛蔚在台北拜拜」！遭抓身影網怒：有用嗎？
政治中心／綜合報導花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，目前正在全力復原，沒想到今（29日）太魯閣燕子口堰塞湖於上午11點30分溢流，花蓮縣長徐榛蔚被抓到今天行程來到台北，與市長蔣萬安合體出席慈祐宮大典，相關行蹤被網友抓出來，讓許多看不下去的網友搖頭批評：「真的太離譜了！」。民視 ・ 18 小時前
突襲現代工廠和3500億美元卡關 川普韓國行談判可能有阻礙
美國總統川普在日本取得4900億美元投資承諾後，亞洲行的下一站將轉往韓國，預計10月29日與韓國總統李在明會面。然而，雙方在美韓貿易協議談判上仍陷入僵局，焦點集中在川普要求韓國對美國進行3500億美元投資的執行方式上。根據華府與首爾高層官員透露，韓國政府對直接投資模式持保留態度，擔心大規模資金外流可能衝擊國內金融穩定。首爾方面傾向以貸款或貸款擔保形式分階段進......風傳媒 ・ 18 小時前
店家改造結合在地工藝 10家「鐵道慢店」煥新登場再出發
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「列車進站，慢店出發！」臺東縣政府今（29）日在金崙車站前舉辦「鐵道慢店成互傳媒 ・ 18 小時前
高雄大發工業區廢塑膠處理廠火警 (圖)
高雄市大寮區大發工業區一處廢塑膠處理廠29日發生火警，環保局派員前往稽查，確認業者違反空氣污染防制法及廢棄物清理法，將依法裁罰並移送偵辦。中央社 ・ 18 小時前
豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團5／廚餘政策大轉彎 綠營議員拍桌怒嗆環保局長下台
全台豬隻禁餵廚餘15天，但爆發非洲豬瘟的台中市卻被議員痛批，竟然在掩埋場挖天坑倒廚餘，擔心會造成環境汙染，直接開酸根本是新景點「盧秀燕廚餘湖」。行政院長卓榮泰昨（28日）就點名台中去化場地務必要改進，今（29日）市府就宣布新政策，從明（30日）開始停止使用9處掩埋場，不過有議員不滿廚餘狀況朝令夕改，氣到拍桌大罵要環保局長下台。鏡新聞 ・ 18 小時前