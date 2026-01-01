卸任前最後一次元旦升旗 陳其邁盼高雄持續發展、台海和平

民國115年元旦到來，高市府與市議會共同舉辦升旗典禮，這同時是高雄市長陳其邁任內最後一次元旦升旗典禮，她盼高雄持續發展、台海和平。（洪浩軒攝）

民國115年元旦到來，高市府與市議會共同舉辦升旗典禮，高雄市長陳其邁及綠營有意角逐下屆市長的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺均前往文化中心廣場共襄盛舉。今年是陳其邁卸任前最後一次舉辦元旦升旗典禮，他強調，希望未來高雄各方面能夠持續發展，台海也能維持和平穩定。

陳其邁表示，感謝這幾年來議會不斷給予監督及各項建設的支持，也感謝各位立委持續替高雄爭取重大建設預算，並在國會替大家守住高雄的利益，也感謝國軍弟兄姊妹在面對中國軍演，區域和平與穩定受到影響的情況下，24小時在前線捍衛台海安全，守護國家主權。

陳其邁指出，今年是他最後一次站在元旦升旗典禮的舞台上，這5年時間讓他能夠跟所有市府團隊、市民朋友一起打拼，對他來說，是何等的榮幸。明年這個時候，不管站在台上的是誰，相信大家為高雄、為台灣、為中華民國努力的決心，永遠不會改變。

陳其邁談及新年心願，他表示，期待未來新的一年，高雄經濟發展、產業轉型及各方面都可以持續進步，也盼朝野和諧，並能夠盡速針對《財劃法》修正案實施討論，另外，也希望台海能夠維持和平與穩定，並且順利克服美國關稅、地緣政治等挑戰。

康裕成說，看到高雄一天比一天創新，一天比一天宜居，相信大家都跟她一樣，替自己身為高雄人感到光榮跟驕傲。但是仍然要提醒市政府，高市議會監督的力道跟腳步從來沒有放鬆，希望在陳其邁市府團隊任期的最後一年，市政府持續推動的各項建設跟福利、市政，都能逐一完成，留下好的施政成績，讓市民讚賞。

