卸任前衝康柯文哲？黃國昌「使眼色」被拍到 網驚：背骨仔太明顯

政治中心／林昀萱報導

網友質疑黃國昌使眼色「衝康」柯文哲。(圖／翻攝自民眾之聲YouTube)

前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌31日一起陪同民眾黨議員參選人到南門市場發春聯，未料聯訪剛結束，一位自稱柯文哲學妹的女子上前陳情。一旁的黃國昌一看到女子上前說有事情要問，就立即低頭走人，默默退到遠處，留下柯文哲一人面對。就有網友發現，女子出現前秒黃國昌向一旁「使眼色」，質疑「卸任第一天就衝康阿北」引發討論。

柯文哲、黃國昌昨（31）日現身南門市場發春聯，未料聯訪才結束，突然有一名女子走上前說有事情要問柯文哲，一旁即將在2月1日卸任的黃國昌一聽馬上默默退到旁邊，民眾黨議員參選人吳怡萱則是趕快上前詢問對方的身分。女子激動表示，自己是柯文哲的學妹，今年35、36歲在大安區長大，但連她家旁邊的房子都買不起，不解為何考上醫學系卻淪落到買不起房，怒吼「為什麼我買不起台北市房子？」柯文哲邊聽邊點頭也試圖想要跟對方溝通，但只抓了抓頭離開。該名女子則情緒更加激動，高喊「為什麼？你們不是要實踐公平正義嗎？」吳怡萱、許甫等人則停下來繼續安慰該名女子。

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，柯文哲一開始試圖和對方溝通，最後也抓了抓頭離開（圖／翻攝自民眾之聲YT）

有網友發現，黃國昌在女子衝進來之前朝旁邊挑眉使眼色，下一秒聯訪結束女子立刻衝上前發問，忍不住懷疑「卸任第一天就衝康阿北？這到底是不是黃安排的演員？」影片不到一天累積18萬次觀看並引起討論，其餘網友也留言「這兩個早晚會廝殺」、「背骨仔就是背骨仔，人人皆可背骨」、「還提早退一步讓人站進來」、「類戲劇的痕跡也太明顯了！」「太明顯了，真好笑」、「使眼色還被拍到……」「我是信了，但他可能會說跟人打個招呼」、「眼神給出去，他的身體呈現了一個X型，靈動！」

