卸任前親吐內幕！吳豊山曝曾聯繫海協會、欲率團訪中都被「已讀不回」

海基會董事長吳豊山今天（18日）在正式卸任前首度揭露兩岸交流內幕，包括曾提議與海協會長張志軍在不設前提下會面，且欲率團訪中都被「已讀不回」。（資料照片／李智為攝）

海基會董事長吳豊山今天（18日）宣布將在本月底卸任，並透露他在任內嘗試重啟兩岸對話，主動遞出橄欖枝，曾提議與海協會長張志軍在不設前提下會面，且欲率團訪中都被「已讀不回」，對岸甚至曾透過管道告訴他，若不要九二共識，應提出新共識，即便他多方努力嘗試仍不得要領，無法達成對岸要求的政治條件。

即將於月底卸任的吳豊山今天下午主持最後一次海基會董監事聯席會議，他在會中首度揭露自己在任內試圖讓兩岸破冰的內幕。

吳豊山指出，他曾透過私下熱心管道，建議與海協會長張志軍先生會面，釐清九二共識的爭議，並共商和平發展的方略。他只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。

廣告 廣告

吳豊山表示，但後來傳話管道回覆他說，對岸可以理解他用心良苦，卻冷回「九二共識」沒有再釐清的必要，若我方不認同九二共識，應提出所謂的新共識，而即便他多方努力嘗試，最終仍不得要領，無法達成對岸要求的政治條件。

吳豊山接著說，海基會曾傳訊給海協會欲組團訪陸探視台商，但對方至今已讀不回，自2016年以來，這類已讀不回的案件，累積超過一萬件。

面對與對岸官方對話管道斷絕，吳豊山仍積極澄清外界對海基會工作停擺的誤解，他強調去年海基會處理超過30萬件民生交流事務，今年也突破21萬件，海基會仍是支撐兩岸交流最關鍵的白手套。



回到原文

更多鏡報報導

曝總統約見同意讓賢！吳豊山宣布12/31卸任海基會董事長

在野醞釀彈劾賴清德？國民黨：有必要就會做

批賴清德窮台、亂台、毀台 鄭麗文：在野無法獨裁「有如男生不會生小孩」