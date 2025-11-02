卸任副主席！連勝文曝血淚：已經對得起這個黨

國民黨第22屆第1次全國代表大會1日於台北成功高中舉行，中央選舉監察委員會召集人連勝文代表致送新任主席鄭麗文當選證書，同時進行印信交接儀式。而在當天晚間，連勝文也在臉書發文，直呼「已經對得起這個黨」。

連勝文1日晚間在臉書發文表示，自己早上在國民黨全代會頒發主席當選證書後，走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在肩頸上的大鎖突然解開了，「回家後，不知是因為在兩日間來回曼谷太累，還是因壓力放鬆了，我這個在白天從來無法睡覺的人，居然昏睡過去」。

連勝文指出，自己在人生下半場剛開始的4年中擔任國民黨副主席，希望回報這個曾經栽培自己的黨，而這4年中，自己充份體會了何謂在「夾縫中求生存」，也鍛練了「打落牙齒和血吞」的耐力，尤其是面對綠營的污蔑時，常需忍辱負重以顧全大局，而從今後，海闊天空、任我遨遊，自己應該可以開始快意人生的日子了。

連勝文感謝各行各業的許多朋友及長輩，不嫌棄自己「越來越厚的臉皮」，總是因自己，而在關鍵的時候對黨伸出援手，此外，他也感謝前主席朱立倫，讓自己見證並參與許多國民黨的關鍵時刻，而其中印象最深刻的，是朱在本屆不分區立委提名時堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出了國民黨近年來最亮眼的不分區名單，成就了國民黨成為立法院最大黨，是最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨。

連勝文直呼，相信自己已經對得起這個黨，未來的日子中，除了顧好家人及朋友外，還是會持續支持與自己共同奮戰的一群老戰友，畢竟這種在街頭巷戰培養出來的情感，絕不會因時空改變而受到影響。最後，連勝文也提到，由於鄭麗文是國民黨史上第2位女性黨主席，所以在此用一首最近非常熱門的電影—《K-Pop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉，來祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們，「加油！我們後會有期」。

