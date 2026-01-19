卸任將赴北市 同仁送藏頭詩畢業冊 高市警局長林炎田：檢警合作拚治安

林炎田頒贈紀念品給即將外派的高雄市警局同仁。讀者提供



高市警察局長林炎田明日將接任北市警局長。高市警局今（1/19）為他舉辦歡送茶會，同仁獻花、合影。為紀念林炎田任內點滴，局長室及鑑識中心同仁特製「畢業紀念冊」附藏頭詩，滿載感謝與不捨；林炎田感動致詞，頒發紀念獎章給升任及外調同仁；他透露上周陪同新任局長趙瑞華拜會市長陳其邁，市長期許槍擊案能「比林炎田時代減少」。

林炎田回顧任內三年多的工作，強調無論是重大專案、槍擊案件偵破，或掃黑、肅槍、緝毒與打詐成果，都非單靠警察完成，而是與兩個地檢署緊密合作的成果，團隊不追求民調，只專注把工作做好，民眾自然有感，高雄治安也逐步穩定，屢創高峰。

林炎田進一步透露，上週他陪同新任高雄市警局長趙瑞華拜會市長陳其邁，市長期許槍擊案能「比林炎田時代減少」，他也勉勵同仁，雖然目標辛苦，但「搞不好我們能做到」。

為紀念林炎田任內的辛勤付出，局長室及鑑識中心的同仁特別製作了「畢業紀念冊」，多達200張完整記錄他任內的重要事件與工作點滴，並附上藏頭詩：「林下清風治港都，炎威震懾護平安，田功茂績成楷模，榮調京畿展新猷」，道盡同仁對林局長的感謝與不捨，展現警局團隊深厚情誼與敬意。

為紀念林炎田任內點滴，局長室及鑑識中心同仁特製「畢業念冊」附藏頭詩，滿載感謝與不捨。施書瑜攝

林炎田曾在高雄處理多起重大事件，其中最具代表性的是2015年大寮監獄受刑人持槍挾持典獄長與管理員的人質事件，時任高市刑大大隊長的他與局長陳家欽一同在現場指揮，最終成功化解危機，確保人質安全；陳家欽在退休前的最後一次署務會報也特別讚許林的表現。

近年來，林炎田面對重大刑案總是全力以赴。以前鎮分屍案件為例，73歲嫌犯張介宗從2024年底到2025年初陸續殺害三名女性並肢解棄屍。林炎田不僅親自訊問嫌犯，還親臨現場模擬犯案過程，細心搜查每個角落。警界人士指出，他辦案注重細節，任何小物件都可能揭露嫌犯行為與心理線索，「他不會放過任何蛛絲馬跡」。

據了解，此次高階警官調動涉及139名人事，林炎田接任北市警局長，原缺額由航警局長趙瑞華接掌，相關交接將於1月20日完成。

