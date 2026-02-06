卸任後兩天抖內收近30萬引議、劉世芳稱將加強規範 黃國昌：正好證明沒違法

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌日前卸下立委職務，傳出黃卸任立委後在YT開放抖內（Donate），兩天就收到近30萬元，內政部長劉世芳稱抖內是經過數位網路，不容易調閱、也不容易做監控審查，用抖內的方式，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道，針對加強法律規範的部分，內政部已經跟監察院完成多次會議，現在送行政院審議中，未來會送給立法院參考。對此，黃國昌今（6）日回應，「未來要朝向修法的方向來加以研議」，那劉世芳她自己的發言，不就代表了目前依照現行的法規，根本沒有任何違法之處嗎？

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，同樣一個劉世芳，自己的發言內容可能著重於恣意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌表示，他是一個非常遵守法律的人，在他有公職的身分，或是他登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定，但是民進黨的雙標，讓人簡直看不下去。他現在沒有公職的身分，針對他的YT在那邊大做文章，真正有公職身分的人開著YT在收抖內，他從來沒有聽過民進黨說過任何一句話。難道在台灣，現在變成了只要顏色對了，抱緊民進黨的大腿，怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？相反的，只要你敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這一些掌握權力的政治人物，拿來作為政治攻擊的對象嗎？



