卸任後去哪？黃偉哲笑對網友留言：我還有 10 個月可以做事

台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁在內的多位首長將在2026卸任，卸任後動向備受關注。黃偉哲在專訪中，首度鬆口談及「畢業後」的人生觀與政治姿態。

「酒店關門我就走」：黃偉哲的邱吉爾式告別

被問及卸任後是否轉戰「國政」體系，黃偉哲引用英國前首相邱吉爾的名言：「酒店關門，我們就走了（The pub closes, I leave）」。他強調，任期屆滿就卸任，目前完全沒有具體的計劃，「我這個人生的規劃，到 11 月 25 日前一個月再開始想也可以，我可以先休息幾個月」。

悲觀者看「只剩」樂觀者看「還有」

黃偉哲透露自己會親自看網友留言，面對網友「市長你只剩幾個月」，他親自要求小編回覆：「我還有 10 個多月」。他強調，悲觀的人認為任期只剩 11 個月，但他認為還有 11 個月可以做事，會站好最後一班崗，人生規劃不需要過早焦慮。