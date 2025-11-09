卸任後第3度歐洲行 蔡英文將在柏林自由會議發表演說

前總統蔡英文（右）8日晚間啟程前往德國，出席「柏林自由會議」並將發表演說。（圖／摘自英蔡文臉書）

前總統蔡英文8日晚間啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」，預定10日發表專題演說，此行是蔡卸任總統後第3度出訪歐洲國家，蔡英文強調，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟友之間的交流與合作。

柏林自由周活動8日至15日舉行，蔡英文10日將參與第一屆柏林自由會議並發表演說。該活動由柏林市政府、斯普林格自由基金會及世界自由大會共同主辦，旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

廣告 廣告

蔡英文出發前指出，期待透過一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作，強調台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

蔡英文卸任總統後行程滿滿，2024年10月訪問捷克、法國及比利時，並在捷克論壇發表演說；2025年5月再度前往立陶宛、丹麥及英國，出席哥本哈根民主高峰會並發表演說；今年11月的柏林行程，延續她在歐洲的外交與民主倡議行動，進一步深化台灣與國際連結，拓展外交能見度。

此次受邀講者包括蔡英文、德國國會議長克洛克納、烏克蘭副總理費多羅夫、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克、香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩，以及前數發部長、無任所大使唐鳳。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

中國支援叛軍武器！國防部臉書被蘇丹人洗版 急澄清「這裡是中華民國」

「憲妃對決」開打 林俊憲、陳亭妃12日登記初選爭取台南市長提名

豬肉禁令解除！台南攤商全面復市 黃偉哲鼓勵多買國產豬：支持在地產業