卸任後要做什麼？ 黃國昌親曝5身分含直播主、律師



民眾黨立法院黨團落實「2年條款」，包含黨主席黃國昌在內，將有6位立委於本會期結束後交棒。立法院今天（30日）召開本會期最後一次院會，民眾黨團也為即將卸任的6名委員舉辦「畢業記者會」。面對外界關注卸任後動向，黃國昌直言「卸任後工作還蠻忙的」，並列出5項規畫，包括持續參與黨團與黨務運作、投入新北市長選戰、經營直播，以及重新登錄律師、在需要時「披上法袍」。





談及卸任後與前主席柯文哲的分工，以及是否將重心放在新莊或中央黨部，黃國昌表示，卸任後仍會維持與立法院的緊密互動，預計每週二、五參與黨團晨會，週四陪同出席共識會，「只要我有空，我應該都會參加」。

廣告 廣告





至於中央黨部事務，黃國昌指出相關工作一直都在進行，因為黨主席尚未卸任，「所以黨主席該做的事情還是會做」。他也說明，民眾黨長期以來的文化，是黨主席在中央黨部沒有專屬辦公室，「我2月1日以後在中央黨部也不會有辦公室」，但不代表不會到場辦公，仍會透過會議室、跨部門討論的方式推動各項工作。





在選舉布局方面，黃國昌正式表態投入新北市長選戰，並宣布2月1日將成立競選總部，歡迎所有新北市民及不分黨派的朋友共同參與，盼成為凝聚新北市未來願景的平台。他也提到，已邀請資深媒體人趙少康到場交流，期望擴大公共討論。





對於網友關心直播是否因此減少，黃國昌強調，「禮拜一晚上的直播還是會繼續進行，未來只會增加，絕對不會減少」。





至於法律專業，他則說明，因立委身分期間無法登錄律師，待2月1日取得離職證明後，將重新完成登錄，「在有需要的時候，披上法袍」。

更多上報報導

遭柯文哲酸「藍營朋友都玻璃心」 鄭麗文：他關在牢裡受創很深

黃國昌卸任立委無縫接軌新北選戰 預告競選總部2/1成立

「藍營朋友都很玻璃心」 柯文哲拋「藍白分」喊分工合作