卸任書記長！羅智強長文吐心聲 肯定藍白合「推動多項立法成果」

立法院即將進入新會期，甫卸任立法院黨團書記長的藍委羅智強感性表示，感謝立法院的戰友夥伴們，最艱難的路，大家彼此相護、攜手同行，一起走過。同時他也感謝民眾黨，藍白之間能一步一腳印推動多項立法成果，關鍵正在於這樣的持續溝通與協調。

羅智強表示，立法院的工作剛滿兩年。有太多的感謝、太多的心情、太多的成績單，想向大家一一分享。 （圖/資料照）

羅智強今天（1日）在臉書發文表示，今日是自己卸任黨團書記長的第一天。早上八點，自己依然用「每日萬步」，開啟新的一天。立法院的工作剛滿兩年，有太多的感謝、太多的心情、太多的成績單，想向大家一一分享。

羅智強指出，最要感謝的，當然是各位臉友、台灣人民、以及大安的鄉親。這兩年，走過立委選舉，也走過大罷免，面對無數荊棘與挑戰，自己從不孤單、也從不畏懼，因為各位，是他最堅實的後盾、最溫暖的靠山。他還要感謝立法院的戰友夥伴們，最艱難的路，大家彼此相護、攜手同行，一起走過。

羅智強肯定藍白合模式，圖為藍白合作擋下行政院提出國會改革覆議案。（圖/資料照）

回首這兩年路，羅智強說，曾有跑國會的記者對他說：這一屆立法委員，是國民黨有史以來，感情最好的一屆。大罷免，他們贏得全面勝利。但總統賴清德卻未因此調整作法，反而更加強硬蠻橫。立法院通過的法律遭遇不副署、不公布、不執行等情況，朝野衝突不斷加劇。在此背景下，他接任黨團書記長，站上守護立法院運作的第一線。

羅智強指出，包括住宅法、外送員專法、AI基本法、新聞自由相關修法，以及多項勞動、司法與社會制度法案，都是在藍白協作下逐步累積成果。他也提到，藍白合作能在立法院推進，除黨主席黃國昌外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁同樣是重要關鍵人物。他特別強調每週他都與黃國昌討論法案、凝聚共識，才能一步一腳印，累積出這些立法成果。

羅智強更指出，立法院長韓國瑜在高度對立的朝野局勢中，扮演穩定國會運作的重要角色；而他自己在書記長任內，獲得黨團總召傅崐萁的高度信任與支援，得以在黨團運作與藍白合作上持續推進。

羅智強最後表示，卸任書記長並非告一段落，而是另一段國會工作的開始，這兩年最大的收穫，是在大罷免與高強度政治對抗中，與立法院不同政黨夥伴建立起信任與合作的基礎。

