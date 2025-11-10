卸任樂天桃猿總教練 古久保健二淚別球員：不能再穿同件球衣

古久保健二卸任樂天桃猿總教練。

樂天桃猿剛以「下剋上」之姿奪得 2025 年台灣大賽總冠軍，未料球團昨（9）日投下震撼彈，宣布一軍總教練、球迷暱稱「阿公」的古久保健二卸任。此消息震驚中職。據悉，古久保本人 7 日才被告知，並在昨日亞洲交流賽後，落淚向球員道別，表示「不能再和你們穿同一件球衣了。」

樂天桃猿 9 日結束「2025 桃園亞洲職棒交流賽」賽程，並拿下二連勝。領隊牧野幸輝於賽後證實古久保健二卸任，並說明原因為「雙方的合約時間和內容」。至於接任人選，牧野表示會針對新的方向進行評估，已有特定人選，但「不方便透露名單」。他強調，公司確實有人選在評估，待對方意願確認後，近期就會布達新訊息。

據了解，古久保本人是在 11 月 7 日才得知此消息，但他仍照常參加為期三天的亞洲職棒交流賽及晚宴。昨日樂天以 6 比 3 擊敗韓職 KT 巫師隊後，古久保聚集球員，難過落淚表示：「不能再和你們穿同一件球衣了。」

現年 61 歲的古久保，球員生涯曾效力於日職大阪近鐵野牛達 18 年，2002 年退役後，歷任近鐵、中日龍、養樂多、歐力士等隊教練。他亦曾赴韓職擔任韓華鷹投捕教練，並在 2016 至 2018 年於日職東北樂天金鷲執教。古久保 2019 年應富邦悍將邀請來台，2022 年轉戰樂天桃猿擔任一軍首席教練。並在2023 年 11 月 29 日接替曾豪駒出任一軍總教練，為樂天桃猿隊史首位日籍總教練。

古久保執教兩季（2024、2025 年），累積 124 勝 114 敗，勝率 0.521。古久保連續兩年均率隊以例行賽第三名晉級季後賽，並在今年上演「下剋上」傳奇，季後賽連克統一獅與中信兄弟，帶領樂天奪下集團接手以來的首座總冠軍，寫下完美謝幕。



