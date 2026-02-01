卸任沒一週 黃國昌預告週二要去立法院

▲黃國昌預告週二要陪新立委到立法院報導。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（1）日於新莊舉行新北市長競總開箱，媒體問及後續是否協助新接任立委運作，對此黃國昌說預告，下周二立法委員報到，自己會陪同新的立委前往，等到立法院報到完了以後，該做的所有工作，都會很有節奏地推展，雖然柯文哲很可惜沒選上，但民眾黨8席立委，就是要對選民負責，兌現對選民的承諾。

黃國昌前週五院會為擔任立委最後一天，今日被問及後續是否協助新接任的立委熟悉工作，黃國昌說，新會期的安排，請大家不用擔心，感謝院長韓國瑜的邀請，週二將會陪同6位立委報導，明天所有委員也要到中央黨部報到，該做的工作，都會很有節奏地推展。

黃國昌表式，柯文哲於總統大選提出政見，雖然很可惜沒有當選，但是民眾黨8位立法委員，不管是誰，就是要對選民負責，兌現對選民的承諾。

