卸任直播收抖內 黃國昌:未違法

民眾黨主席黃國昌（左二）舉行參選新北市長政見發表記者會。（中央社）

本報綜合報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌卸任立委後開直播收「抖內」，內政部長劉世芳表示不符未來候選人合法政治獻金管道。黃國昌強調，自己已無公職身分，依現行法規並無違法。

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後備戰參選新北市長，傳出在YouTube頻道開直播接受抖內，兩天進帳三十萬元。劉世芳五日表示，抖內是經過數位網路過來的，不容易調閱也不容易做監控審查，不符合未來候選人可使用正式合法的政治獻金管道。

黃國昌六日回應，劉世芳說未來要朝修法的方向加以研議，「那不就代表了依照現行法規，根本沒有任何違法之處嗎？」他強調，自己現在已無公職身分，YouTube仍被大作文章，但對於有公職身分收抖內的人卻未見民進黨說任何一句話，質疑政府雙標。

另對於民眾黨立委、陸配李貞秀國籍爭議，黃國昌表示，針對《兩岸條例》與《國籍法》，總統賴清德與前總統蔡英文卻有截然不同的解釋，現在的陸委會跟過去邱太三主掌的陸委會也有不一樣的解釋，「只要換人執政，法律的解釋就可以隨時變換的境地嗎？」透過自己的政治目的恣意解釋法規，試圖實質空洞化陸配參政權，不是一個負責任的政府應該有的態度。