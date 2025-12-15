卸任真心話／彭双浪：半導體貢獻GDP最大！但無法解決貧富差距、低薪失業問題

友達董事長彭双浪即將卸下台北市電腦公會理事長一職，卸任前不忘對政府提出建言。戴嘉芬攝



友達董事長彭双浪自2019年底擔任台北市電腦公會理事長，至今已屆滿6年，即將卸任前不忘對政府提出建言，他認為社會資源和人才過度集中於半導體產業是一大隱憂，可能會導致所謂的「荷蘭病」。半導體產業雖對台灣GDP貢獻很大，但從業人員太少，無法解決貧富差距，以及低薪、失業問題；他呼籲政府應讓各行各業平衡發展，才能維護社會的健全。

台北市電腦公會今日（12/15）召開第18屆會員代表大會，除選出新任理監事外，也為即將卸任的理事長彭双浪舉辦感謝儀式。彭双浪於會議中場接受媒體聯訪。

看好AI浪潮會持續到明年

針對外界對AI泡沫化的疑慮，他認為，AI是一個時代趨勢，未來應用一定會「越來越廣」，在日常生活、百工百業「都會使用到AI」。即使少數公司如甲骨文大規模投入AI基建，並造成股價下跌，彭双浪認為，這只是短期的市場波動，不足以影響AI持續蓬勃發展的趨勢和未來走向。

談到明年的資通訊產業展望，他表示，台灣資通訊產業今年受益於AI新浪潮，從半導體到伺服器及其他應用，「都搭上這一班列車」，這樣的浪潮會持續到明年。最直接的指標就是明年的 COMPUTEX 台北國際電腦展，「展位現在已是爆棚情形」，還需要很多空間，才能容納更多參展廠商。

支持台商「群聚」到海外發展

另針對台灣產業在全球佈局的群聚效應。彭双浪認為，台灣廠商必須走出去。他支持公協會未來組團，讓產業以「群聚方式」到海外發展。這樣一來，上下游產業發展就會比較完整，供應鏈效率也會提高，比過去三四十年「各自為政」的設廠模式更有力量，跟政府的對話也會更容易。

他強調，未來區域經濟模式會越來越多，如東協或歐盟，都可能模仿美國以關稅為手段，推動製造業「在地供應」的區域經濟模式。

憂心年輕人全部跑去念理工 社會將失衡

彭双浪也對政府提出呼籲和建言，他認為，社會資源和人才過度集中於半導體產業是一大隱憂；強調「在國家發展過程中，各個產業都必須均衡發展」，過度集中可能會導致所謂的「荷蘭病」，也就是資源過度集中在少數產業，而造成其他產業的衰弱。

他進一步提到，目前社會的現狀是「少子化下，年輕人全部跑去念理工，畢業後集中於半導體產業就業」，這會影響社會的平衡發展，像是藝文、人文領域就很容易被忽略，導致社會失衡。

彭双浪認為，雖然半導體產業對台灣的GDP貢獻很大，但並沒有解決貧富差距的問題，也無法解決很多人低薪和失業的問題，畢竟半導體從業人員還是太少。他呼籲政府應讓「各行各業平衡發展」，才能維護社會的健全。

