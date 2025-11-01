卸任秀青年培育成果 朱立倫「以48年黨員為榮」

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，卸任黨主席朱立倫（右）與新任黨主席鄭麗文（左）一同入埸。（姚志平攝）

國民黨第22屆第一次全代會1日落幕，同時也是前國民黨主席朱立倫的畢業典禮。朱立倫提到，大罷免過程中有許多的同志被民進黨司法追殺，必須持續的支持這些黨工、志工們渡過難關，團結一致。他喊話，「必須要團結，國民黨才會更強、更好」。

昨天節目環節特別強調朱立倫推動青年發展，更找來打造「萊爾校長」的新媒體部主任韋淳祐上台演說，受到黨員歡迎。朱立倫致詞時連說10次謝謝，並喊出「以身為48年的國民黨黨員為榮」，為黨主席生涯畫上句點。

朱立倫2021年10月5日當選黨主席，持家超過4年，昨日順利交棒。本次全代會準備多個橋段，展示朱立倫任內最引以為傲的青年培育成果；在場也有「萊爾校長」背板以及捐款送「萊爾球」活動，黨員熱情參與；而開發「萊爾校長」的新媒體部也受黨員好奇，韋淳祐登台演講時，不少黨員拿出手機好奇本人面貌。

朱立倫致詞時表示，感謝過去4年來，不管在年輕化、在國際化、在內造化，在黨務改革的輕量化，讓國民黨重新找回年輕人的支持。朱立倫也提到，大罷免過程中有許多同志被民進黨司法追殺，必須持續支持這些黨工、志工們渡過難關，團結一致。並喊話，國民黨是一個大家庭，在選後，只有一個國民黨，只有團結一條路，未來在鄭麗文的帶領之下，必須要團結。

立法院長韓國瑜則以書面來向黨代表報告立法工作，韓國瑜寫道，國民黨團將結合在野力量，堅守立場發揮最大監督制衡力量，全力贏回執政，讓國家重新邁步向前，再創台灣奇蹟。而未來工作重點，將本著尊重、包容、接納的態度來面對爭議，促進國會在和諧的狀況下，通過福國利民的各項議案，讓國家進步發達，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。