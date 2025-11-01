卸任秀青年培育成果 朱立倫「以48年黨員為榮」
國民黨第22屆第一次全代會1日落幕，同時也是前國民黨主席朱立倫的畢業典禮。朱立倫提到，大罷免過程中有許多的同志被民進黨司法追殺，必須持續的支持這些黨工、志工們渡過難關，團結一致。他喊話，「必須要團結，國民黨才會更強、更好」。
昨天節目環節特別強調朱立倫推動青年發展，更找來打造「萊爾校長」的新媒體部主任韋淳祐上台演說，受到黨員歡迎。朱立倫致詞時連說10次謝謝，並喊出「以身為48年的國民黨黨員為榮」，為黨主席生涯畫上句點。
朱立倫2021年10月5日當選黨主席，持家超過4年，昨日順利交棒。本次全代會準備多個橋段，展示朱立倫任內最引以為傲的青年培育成果；在場也有「萊爾校長」背板以及捐款送「萊爾球」活動，黨員熱情參與；而開發「萊爾校長」的新媒體部也受黨員好奇，韋淳祐登台演講時，不少黨員拿出手機好奇本人面貌。
朱立倫致詞時表示，感謝過去4年來，不管在年輕化、在國際化、在內造化，在黨務改革的輕量化，讓國民黨重新找回年輕人的支持。朱立倫也提到，大罷免過程中有許多同志被民進黨司法追殺，必須持續支持這些黨工、志工們渡過難關，團結一致。並喊話，國民黨是一個大家庭，在選後，只有一個國民黨，只有團結一條路，未來在鄭麗文的帶領之下，必須要團結。
立法院長韓國瑜則以書面來向黨代表報告立法工作，韓國瑜寫道，國民黨團將結合在野力量，堅守立場發揮最大監督制衡力量，全力贏回執政，讓國家重新邁步向前，再創台灣奇蹟。而未來工作重點，將本著尊重、包容、接納的態度來面對爭議，促進國會在和諧的狀況下，通過福國利民的各項議案，讓國家進步發達，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。
其他人也在看
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 7 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 17 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 10 小時前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
分析／鄭麗文上任黨主席！地方大咖未現身成隱憂 兩岸論述是否轉趨保守待觀察
國民黨全代會今天（1日）盛大登場，鄭麗文風光上任黨主席，成為藍營有史以來第二位女性黨主席。不過，縣市長及地方派系的出席率不高，包括藍營具代表性的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政均未現身，引起黨內擔憂，鄭的號召力首現危機。此外，鄭麗文近日拋出「普丁不是獨裁者」惹議，她今天在全代會上罕見未提兩岸論述，未來對此議題是否將轉趨收斂，成為各界關注焦點。鏡報 ・ 13 小時前
習近平穿梭峰會 高市關切台海穩定1／習近平壓軸到場！ 李在明首見習近平氣氛融洽
南韓總統李在明跟中國國家主席習近平，藉由這次APEC峰會首度見面，是否能讓韓中關係緩解，還有待觀察。而習近平在APEC大會上再次提起「維護多邊貿易體制」，以及在場邊會中，見了加拿大總理卡尼都被認為跟美方較量意味濃厚。鏡新聞 ・ 16 小時前
率羊群變獅群！鄭麗文激昂：最壞時代需國民黨 馬英九台下頻頻拭淚
國民黨今（1）天上午舉行全國黨代表大會，會中完成新舊任黨主席交接，新任國民黨主席鄭麗文正式就任，她也再宣示，將兌現選前承諾，讓全黨「從羊群變獅群」，前主席馬英九聽到這段，還在台下頻頻拭淚，只不過國民黨台視新聞網 ・ 14 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 1 天前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 1 天前
台南市長選戰初選激烈 林俊憲.陳亭妃走人情味爭取選民支持
南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導明年的台南市長選戰，民進黨的林俊憲及陳亭妃，兩個人爭初選打得火熱，各自推出手繪看板與溫情影片，走人情味，希望爭取更多選民支持，但國民黨這邊，在陳以信宣布參選後，謝龍介也開始積極應對，31日就掛上自己的首面看板，喊出不管民調電話怎麼問，都要唯一支持謝龍介。國民黨立委謝龍介31日掛起首面個人看板爭取支持。（圖／民視新聞）找來議員擬參選人一起喊口號，要大家唯一支持謝龍介，黨內出現了競爭者，國民黨立委謝龍介，31日掛上了自己的首面參選看板，國民黨立委謝龍介說，「不要再說我們介入初選，國民黨不會做這種事，我們會光明正大，堂堂正正地光復台南市，所有的議員同心協力，我們就是要攻下台南市。」強調自己不想介入民進黨的初選，更對自己贏得國民黨的初選有信心，只是這看板的位置，特地挑在林俊憲旁邊，也引起更多外界猜想。民進黨立委林俊憲找來國寶級繪師顏振發，畫出自己的手繪看板。（圖／翻攝畫面）面對謝龍介開打看板戰，林俊憲則是走起懷舊看板風，找來台南的國寶級手繪看板師傅顏振發，親自一筆一畫，畫出林俊憲的肖像，神情也是維妙維肖，更在林俊憲的造勢大會上送給林俊憲，堪稱是最有溫度的競選看板，民進黨立委林俊憲說，「要在比較黃昏、比較不會那麼熱的時候，他在服務處現場當眾來開始畫，因為他不可以在密閉空間裡面來畫，這張看板掛上去以後，意外地也變成很多人，來打卡的一個地方，因為現在這種手繪的看板太少了。」民進黨立委陳亭妃推影片，走溫情訴求。（圖／翻攝畫面）而林俊憲黨內初選的對手陳亭妃，不推看板推影片，走感性路線，強調自己27年來一直都在，勤跑基層跟大家問候，希望能夠團結台南綠營，要打贏這場台南市長選戰，民進黨立委陳亭妃表示，「影片要傳達的就是溫度與溫暖，亭妃堅信政治一定有溫度，我們也希望台南四百年，可以出現第一位女市長。」藍綠各自拚初選，也讓這場台南市長選舉，越來越熱鬧。原文出處：台南市長選戰初選激烈 林俊憲、陳亭妃走人情味爭取選民支持 更多民視新聞報導中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失《菱傳媒》捲黃國昌狗仔案熄燈 社長陳申青告別信曝光台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫民視影音 ・ 1 天前
台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展
台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
卸任國民黨主席 朱立倫：以身為48年國民黨員為榮、籲團結支持鄭麗文
國民黨今全代會黨主席交接，正式告別「朱立倫主席時代」。朱致詞時，除感恩黨的栽培，也感謝近30年來默默支持的好朋友，強調自己以身為48年的國民黨員為榮，永遠不會忘記黨的栽培，也呼籲黨員團結支持新主席鄭麗文。太報 ・ 19 小時前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 13 小時前
鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽
即時中心／梁博超報導國民黨新任主席鄭麗文將在明（1）日走馬上任，不過她在接受《德國之聲》專訪談到俄烏戰爭時，竟宣稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者、是民主選出來的領袖；今（31）日訪談內容公開，引發各界譁然。對此，民進黨立委陳冠廷感到深切的痛心與遺憾，認為普丁「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例；若主要政黨領導人做出模糊或錯誤詮釋，不僅背離國際共識，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。民視 ・ 1 天前
和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期
國民黨今（1）日召開全代會，國民黨新任主席鄭麗文將正式就任，但在上任前夕她接受《德國之聲》時竟高喊俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引起爭議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將接任副主席，談到此事，他稱，美國總統川普也被問過，為什麼台灣這些人沒指責川普？此外，他也透露，日前到中國見國台辦主任宋濤，確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往會恢復到過去前總統馬英九時期。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
林佳龍、王義川、卓冠廷缺席 林岱樺大岡山造勢晚會卡司曝
即時中心／顏一軒報導涉入助理費案的民進黨立委林岱樺，欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並將於今（1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，外傳身兼正國會領袖的外交部長林佳龍、不分區綠委王義川、新北市議員兼黨發言人卓冠廷、立委黃秀芳、陳秀寶將到場力挺。稍早採訪通知出爐，確定正國會成員將全數缺席。民視 ・ 13 小時前