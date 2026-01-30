卸任立委後下一步 黃國昌將重新登錄律師身分：有需要時披上法袍

今（30）日為立法院本會期最後一次院會，民眾黨方面因2年條款，所以今天也是黃國昌等6位立委最後一個上班日。民眾黨立院黨團今早召開「珍重再見，後會有期！」記者會，回顧黨團2年任期內的政績，並回應外界關切議題。

陸配李貞秀將進國會 黃國昌：依法辦理、不應逾權

針對具陸配身分的李貞秀預計於2月3日宣誓就職、遞補成為民眾黨不分區立委一事，內政部與陸委會主張，李貞秀須於就職前提出已申請放棄原國籍之證明，並於就職後1年內完成放棄國籍的法定程序。黃國昌回應，相關細節將由立委就職時親自對外說明，並再次強調，民眾黨立場是「依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦」。不過他亦提醒，法律解釋權不在行政機關手中，相關部會不應逾越其權限。

黃國昌：卸任後持續參與主持黨務、投入市長選戰

談及卸任後的角色分工，黃國昌表示，未來仍將持續參與立法院運作，包括參與懲戒委員會、共識會等機制。同時，他也指出，中央黨部的工作將持續進行，「因為我黨主席也還沒有卸任，黨主席該做的事情，我還是會做」。

此外，黃國昌宣布，將於2月1日成立新北市長競選總部，正式投入選戰。他表示，競選總部將對所有市民開放，「這是屬於所有新北市民的地方，是大家共同對於新北市未來規劃、願景與夢想，一個共同實現的基地」，並強調不分黨派，歡迎各界參與。另一方面，黃國昌也提到，過去因立委身分限制，未進行律師登錄，但在取得卸任證明後，將重新登錄律師身分，「在有需要的時候披上法袍」。

針對軍購特別條例，黃國昌指出，會把民眾黨版的軍購條例列入報告事項，行政院版本則由民進黨自行提出。他並提醒，立法院上周已通過決議，總統賴清德須就軍購特別條例到立法院進行報告，因此在總統尚未完成報告前，貿然將行政院版本列入報告事項，「恐怕不是很妥當」。

