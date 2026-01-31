卸任立委正式投入新北市長選戰 八炯:黃國昌一定退選
政治中心／綜合報導
立委黃國昌今天卸任後，明天將成立競選總部，角逐新北市長，面對民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧，以及國民黨人選，有可能形成"三腳督"局面，如果三方競逐，黃國昌參選可能影響藍綠對決，網紅八炯認為，黃國昌一定退選，他現在出來，只是為了跟國民黨換政治籌碼。
蘇巧慧競選團隊表示「蘇巧慧本人來了。」民進黨立委蘇巧慧，一早來到板橋幸德市場掃街拜票，宣布角逐新北市長，決戰倒數三百天，蘇巧慧把握黃金假日，直接跟選民面對面，尋求新北市民的支持，如今新北市長可能面臨「三腳督」之爭，蘇巧慧把民調擺一邊，全力衝刺打選戰。新北市長擬參選人（民）蘇巧慧表示「我想各項民調，我們都會參考，我們會持續的努力，我和我的團隊，會繼續把長跑當短跑全力衝刺。」
立委黃國昌卸任後 將在週日成立競選總部（圖／民視新聞）
民眾黨立委黃國昌卸任立委後，周日就要成立競選總部，正式角逐新北市長，競選總部宣傳看板，已經高高掛起，有民眾好奇會有人投他嗎，網紅八炯卻斷言黃國昌一定退選，認為他只是為了跟國民黨換政治籌碼。不過三方一起選，台派勝算才大，畢竟國民黨傳出，可能派出台北市副市長李四川，對決蘇巧慧，如果黃國昌參選，蘇巧慧民調則小幅落後李四川，隨時都有翻轉可能，黃國昌恐怕成了左右選戰的變數。立委（民眾）黃國昌vs.吳怡萱表示「謝謝大家（你對自己的期許呢），自己的期許喔最大的期許就是，讓妳們每一個人都當選，這是我的責任，（那我們讓他也當選好不好）好。」
新北市長侯友宜和韓國瑜短暫「同台」 參與洪孟楷服務處喬遷典禮互動令人玩味（圖／民視新聞）
立委洪孟楷，之前一度也傳出有可能代表國民黨角逐新北市長，北海岸服務處喬遷典禮上，找來新北市長侯友宜，甚至是立法院長韓國瑜站台，侯友宜才剛致完詞，看到韓國瑜到場，隨即趕著要走。活動主持人表示「歡迎我們立法院韓國瑜。」侯友宜一度消失在畫面裡，原來是彎腰綁鞋帶，兩人短暫同台，互動令人玩味，新北市長藍、綠、白，最後出線的會是誰，不到正式提名還有變數！
