卸任總經理放飛自我！曾志偉「開趴狂歡」辣妹高難度服務

曾志偉卸任TVB總經理職務。（圖／翻攝自曾志偉微博）





現年72歲的港星曾志偉，日前在《萬千星輝頒獎禮2025》獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎，受訪時正式宣佈卸任TVB總經理職務，透露過去5年任職期間曾5度請辭，如今恢復「自由身」無事一身輕。

近日曾志偉與譚詠麟、羅家英等老友組成的「香港明星足球隊」，遠赴中國大陸雲南昆明參加明星賽，卸任後的放飛自我的曾志偉，與兄弟們在飯店包廂內開慶功宴，把酒狂歡、手舞足蹈，還與多名穿著傳統服飾的「雲南辣妹」親密互動，現場氣氛熱鬧。

曾志偉與辣妹熱情互動。（圖／翻攝自小紅書）

曾志偉體驗傣族特色的敬酒禮儀「叼杯敬酒」，雲南女子以嘴巴咬住酒杯底座、下腰後仰敬酒，他則是「以口代手」用嘴巴接過酒杯熱情飲酒，眾人在一旁拍手叫好，畫面在網路上曝光後隨即引起熱議「太會玩了吧！」、「花式勸酒」、「色老曾高興壞了吧。」

