卸任隔天就開幕！黃國昌宣布成立「新北市長競選總部」：寫下小市民對這座城市的願景

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

民眾黨實行2年條款，黨主席黃國昌在內的6名不分區立委即將在1月31日卸任，已在新北各地掛海報表態競選新北市長的黃國昌，於今（29）日宣布將在2月1日上午正式成立競選總部，他誠摯邀請每一位好朋友們到場，「與我一起寫下小市民們對這座城市的期望和願景，由國昌來為大家實現。」

黃國昌於今日宣布將在2月1日上午正式成立新北市長競選總部。（圖／黃國昌臉書）

「我希望這裡不只是競選總部，而是帶給市民朋友們歡笑與快樂的希望園地。」黃國昌晚間在臉書發文表示，一個月前在直播上跟大家「開箱」所找到的競選總部，感謝這段時間以來每一位捐贈物資、投注時間來幫忙的好朋友們，「因為有你們，讓我心中的希望園地，能夠在這麼短的時間當中完成。」

廣告 廣告

黃國昌也在這個星期天早上10點，位於新莊區化成路445號的新北市長競選總部將正式開幕，他誠摯邀請每一位好朋友們到場，「與我一起寫下小市民們對這座城市的期望和願景，由國昌來為大家實現。」

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／柯文哲頻繁發言害黨內大吵架？她分析「雙太陽鬥爭」未來在立院上演

幫老大找工作！黃國昌布達民眾黨內新人事 柯文哲接國家治理學院院長

毛嘉慶遭爆性騷女神級黨工、問要不要開房間 黃國昌：不管身份秉公處理

