卸任高院院長 高金枝致歉：忘了關心是種壓力

（中央社記者謝君臨台北9日電）高院及所屬法院今天舉行卸、新任首長交接典禮。被爆出曾涉及霸凌高院女法官的卸任院長高金枝致詞表示，自己婆婆媽媽的個性，讓溫暖的關心成為壓力，她向大家致歉，也謝謝包容。

台灣高等法院及所屬法院今天舉行卸、新任首長聯合交接及宣誓典禮。司法院副秘書長王梅英接任高院院長；台中高分院法官張國忠接任花蓮高分院院長；最高法院法官邱璿如轉任士林地方法院院長；最高法院法官朱瑞娟接掌新竹地方法院院長。至於高金枝卸任後，將接任司法院秘書長一職。

司法院代理院長謝銘洋致詞表示，司法現正面臨極為艱困的時刻，主因為案件量暴增，壓垮司法人員，還有巨量增加的工作負擔，導致大量法官、書記官離退，讓原本就不足的人力窘境更形惡化。

謝銘洋說，面臨這樣的困境，司法院在法令和員額許可的範圍內，一方面檢討並優化人力結構，另一方面也檢討行政和審判流程，以減輕法官和書記官的負擔，包括簡化裁判書、簡化訴訟及行政程序，提升調解和審查庭的能力等。

謝銘洋也強調，司法以服務人民為宗旨，審判品質和效率，是社會對司法的最高期待；而符合人性尊嚴且合理的司法工作環境，則是提升裁判品質，並實現公平正義最基本的前提。

高金枝致詞表示，在這3年1個月來，她這個媽媽的個性，常常婆婆媽媽自以為是的一直在關心、叨念各位法官同事「你要運動、要吃飯、要休息，要趕快回去陪家人。」忘了這些出自院長的關心，應該已經不是溫暖，而是壓力，造成各位的壓力，她藉此機會向大家抱歉，也謝謝包容。

高金枝也引用俄國知名戲劇家的一段話：「愛你心中的藝術，而不是愛藝術中的你。」她說，34年多的司法工作，她一直提醒自己，不要把正義貼在身上表演，而是要放在心中實踐。（編輯：張銘坤）1150209