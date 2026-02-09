卸任高院院長！高金枝認「婆媽式關心」成壓力 向同仁致歉

高金枝卸任高院院長，並接任司法院秘書長。（翻攝自司法院YT頻道）

屆齡70歲即將退休的高等法院院長高金枝，日前爆出曾霸凌高院女法官爭議，她今（9日）在交接典禮上坦言，自己「婆婆媽媽」式的關心對同仁造成壓力，向同仁致歉並感謝包容。她將接任司法院秘書長一職。

高金枝日前接連爆出曾霸凌高院女法官，以及無償提供專屬辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用等爭議，上月底總統府發布總統令，宣布高金枝接掌司法院秘書長。

今日交接典禮上。高金枝致詞時坦言，任高院院長近3年1個月期間，她個性「婆婆媽媽」，常自以為是叨念同仁要運動、吃飯、休息、回家陪家人等，卻忽略這些關心對同仁來說，可能已不是溫暖，而是壓力，她藉此機會向大家致歉，並感謝同仁的包容。

