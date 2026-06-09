卸妝油、洗面乳推薦！告別油光與粗糙毛孔，2026潔顏新品又升級了





清潔不到位、保養都白費！想要好膚質，把臉洗乾淨是最簡單的方式之一，夏季潮濕悶熱出油率暴增，多餘油脂、粉刺、彩妝髒汙，交給THREE、WHOO后、蘭芝、ORBIS優秀潔顏新品！

潔顏推薦：THREE 平衡淨化系列

潔顏推薦：THREE 平衡淨化系列，平衡淨化潔膚油 185ml NT.1,500、平衡淨化眼唇卸妝露 90ml NT.1,100圖片來源：THREE、造咖編輯Vicky拍攝

潔顏推薦：THREE 平衡淨化系列，平衡淨化洗顏皂霜 100g NT.1,300、平衡淨化洗顏凝膠 100g NT.1,300圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

喜歡天然精油保養的朋友，都會愛上THREE平衡淨化系列！把潔顏步驟變成一場香氛療癒SPA！第一直覺感受是草本精油香氣舒壓療癒，第二感受到的是油質地的絲滑、洗顏皂泡泡的綿軟細密、洗顏凝膠的清涼感與去角質細緻顆粒！針對洗謝推出4款新品，不只潔淨肌膚、更洗去疲憊壓力！迷迭香、佛手柑、乳香、馬鬱蘭4種草本精油是此系列的核心，潔顏油透過「精油×植物油」的配方，提升對油性汙垢的清潔力，眼唇卸妝露、洗顏皂和洗顏凝膠則以「精油×芳香蒸餾水」實現清爽且溫和的洗淨體驗！編輯最愛無泡式洗顏凝膠，薄荷芳香蒸餾水與尿囊素組成的複合保濕成分，清潔臉部時帶來舒適的微涼感，加上細緻顆粒與礦物泥拋光+吸油，一掃夏日悶熱油膩，給予肌膚清爽光滑的洗淨體驗！

潔顏推薦：WHOO后 拱辰享淨亮卸妝膏

潔顏推薦：WHOO后 拱辰享淨亮卸妝膏 50ml NT.1,480圖片來源：WHOO后

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突破傳統卸妝膏用挖取方式，WHOO后《拱辰享淨亮卸妝膏》，為專櫃第一款採用旋轉式容器，精準轉出適量膏體，大幅減少卸妝膏接觸空氣、水氣與手部髒汙回沾與污染機率！膏體觸膚後融化為油狀絲滑延展並溶解彩妝，富含韓方養膚成分鹿茸、當歸、山茱萸等清潔同時修護肌膚，搭配維他命B3、B5、B12，舒緩保濕改善暗沉，幫肌膚重現光澤淨亮與油水平衡！

潔顏推薦：LANEIGE蘭芝 米活萃深層潔顏凝膠

潔顏推薦：LANEIGE蘭芝 米活萃深層潔顏凝膠 250ml NT.700、米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜 100ml NT.660圖片來源：蘭芝

日常穩膚、調理油光，讓毛孔暢通又保濕的蘭芝米活萃穩膚系列，針對容易出油暗沉肌膚，推出溫和清潔調理方案！《米活萃深層潔顏凝膠》將韓國米精華結合獨家微米級泡沫，深層帶謝毛孔粉刺髒汙，並注入米活萃煥光微粒溫柔去角質，親膚的弱酸性pH6～7洗後水潤不緊繃，幫肌膚回歸乾淨透亮！還有市場上許久不見的撕式面膜也重出江湖，《米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜》含軟化角質的水楊酸、搭配平衡油脂的米活萃肌醇，使用1次級可淨化99%毛孔髒汙、減少65%多餘油脂，質地柔軟貼膚好撕除，搭配使用有感肌膚變得更細緻光滑不粗糙！

潔顏推薦：ORBIS 澄淨卸妝油

潔顏推薦：ORBIS 澄淨卸妝油 120ml NT.780、110ml補充包 NT.680圖片來源：ORBIS

日本最新的卸妝科技，濕手可用！超微粒新科技能進一步清除肉眼難以察覺的毛孔髒汙，透過分散成細小微粒，快速滲透肌膚毛孔縫隙、浮起髒汙，藉由沖洗快速清除，這層保護膜被日本人形容為「能將髒汙彈走的防禦層」，含有保濕植萃精華成分，彈出髒汙還同時能鎖水滋潤！令人驚艷的表現是，宛如絲綢觸感的卸妝油，即使在潮濕狀態或正在洗澡，使用它也完全OK，可輕鬆卸除防水睫毛膏，而且接睫毛也可以用！無須乳化步驟、清水即能沖洗乾淨，與強調清爽保濕的卸妝露比起來，能更深入清潔毛孔髒汙與濃妝。

潔顏推薦：nooni 植萃亮顏淨透卸妝油

潔顏推薦：nooni 植萃亮顏淨透卸妝油 200ml NT.650、雪花泡沫植萃洗面乳 150ml NT.420圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

美美箱MEMEBOX引進韓國純淨植萃品牌nooni，在酷澎搶先登場！不只引進明星商品《蘋果精萃美唇油》，潔顏系列也是一大亮點！Nooni在韓文發因有「雪」之意，令人聯想到純淨與純粹，品牌核心亦是純淨植萃奢養與環境永續！潔顏新品在清潔肌膚同時，也強調鞏固肌膚屏障，卸妝油搭配水楊酸、紅末藥醇、10種植物精油，清透如水的質地能溫和舒緩、潔淨並代謝角質，使肌膚恢復澄淨與柔滑光澤！洗面乳只需少少用量就能轉化豐盈細緻泡沫，一次洗去彩妝與汙垢，減化洗卸步驟！

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